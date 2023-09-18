'Можем успеть до зимы': Буданов рассказал о планах разорвать сухопутный коридор РФ с Крымом

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины могут успеть прервать сухопутное сообщение РФ с аннексированным Крымом до наступления зимы. Тем временем, российские власти, в панике, предварительно активировали свои резервные меры.

Об этом стало известно из интервью Буданова The Economist. По его словам, медленный темп продвижения против окопанного и хорошо подготовленного врага – это просто отражение реальности.

Как отметил Буданов, операция по прерыванию сухопутной связи между Россией и аннексированным Крымом может быть завершена до прихода зимы.

Украина, возможно, уже внесла ограниченное количество своих резервных военных сил в активное действие. Тем не менее, на данный момент Россия, по всей видимости, находится в ситуации отчаяния и мобилизовала свои несильные резервные силы, которые она не планировала активировать до конца октября.

"Вопреки тому, что Российская Федерация декларирует, она не имеет абсолютно никакого стратегического резерва", – подчеркнул глава ГУР.

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Он уточнил, что 25-я российская общевойсковая армия, которую сейчас преждевременно развернули на восточном фронте вокруг Лимана и Купянска, имеет лишь 80% личного состава и 55% техники от необходимого количества.

Кроме того, Буданов выразил мнение, что медленный ход операции против хорошо укрепленного и готового к бою противника является отражением реальности. Он не разделяет точку зрения тех, кто ожидал быстрого провала российских позиций.

"Карандаш сильный или слабый? Это зависит от того, как на него смотреть. Контрнаступление продолжается. У Украины еще есть время. До наступления грязного сезона еще больше месяца. И это факт", – говорит главный разведчик.

Напомним, 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию у временно оккупированной Евпатории на территории Крыма. По ее результатам был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд. дол. США. По цели эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские войска продолжат уничтожать вражеские объекты во временно оккупированном Крыму. По его словам, ВСУ будут наносить удары, пока враг не покинет украинский полуостров. Удары по полуострову наносят, в частности, отечественное вооружение.

Как сообщал OBOZREVATEL, "бавовна" побывал во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма. Там попадание пришлось по судоремонтному заводу оккупантов, вспыхнул пожар. Это предприятие, расположенное на Корабельной стороне Севастополя, является основной площадкой для постройки и ремонта судов Черноморского флота РФ.

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