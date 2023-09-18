'Хотим вывести их из зоны комфорта': Буданов назвал три основных цели ударов дронами по России и Крыму

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов назвал три основные цели Украины во время ударов дронами-камикадзе по российским оккупантам. По его словам, это уничтожение систем ПВО, авиации и повреждение военно-производственных мощностей страны-агрессора.

Об этом глава ГУР сказал в интервью The Economist, опубликованном в понедельник, 18 сентября. Он подчеркнул, что Украина хочет вывести врага из зоны комфорта.

Буданов уточнил, что цели новой массированной компании ударов БПЛА по россиянам – истощить российскую систему ПВО, вывести из строя транспортную и бомбардировочную авиацию, а также нанести ущерб военным производственным объектам России.

Кроме того, имеет место быть психологическая цель этих атак. Речь идет о том, что обстрел должен вызывать беспокойство среди населения и нарушать нормальные экономические процессы внутри России. Например, закрытие крупных аэропортов в Санкт-Петербурге и Москве стало уже регулярным явлением.

"Дроны безусловно облегчат операции по освобождению наших территорий. Дроны не боятся, их не жалко терять", – добавил он.

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Ранее представитель ГУР Вадим Скибицкий сказал, что в ведомстве давно определили список российских стратегических объектов, подлежащих уничтожению. Удары на территории России происходят в тех городах, которые отвечают за обеспечение и изготовление ракет и беспилотников.

Он отметил, что наши защитники методически работают над этой задачей, а на территории РФ таких целей много. В расчетах разведки все они пронумерованы и определены по иерархии.

Ранее в России признали повреждение трех стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродроме "Дягилево" во время атаки дронов в конце прошлого года. Украинский беспилотник Ту-141 "Стриж" советского производства 5 декабря 2022 года нанес удар по аэродрому в Рязанской области и нанес оккупантам ущерб.

А 30 августа Россия столкнулась с мощнейшей атакой БПЛА на военные объекты. О взрывах сообщалось в нескольких регионах РФ, а также в оккупированном Россией Севастополе. В частности, в результате ночной атаки на Псков было уничтожено и повреждено несколько Ил-76. Впоследствии в сети появились снимки уничтоженных и поврежденных самолетов на аэродроме в Пскове.

Ночью 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию у временно оккупированной Евпатории на территории Крыма. По ее результатам был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд дол США.

Всего с начала 2023 года территория страны-агрессора России и временно оккупированного Крыма была атакована беспилотниками по меньшей мере 190 раз. Чаще всего взрывы звучали в Брянской, Белгородской и Курской областях РФ, а также на украинском полуострове Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Алексей Мельник считает, что атаки на Москву преследуют две цели – моральное давления на население страны-оккупанта и сугубо военную. Она заключается не только в уничтожении коллективных органов режима, но и в оттягивании средств противовоздушной обороны врага от украинского фронта.

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