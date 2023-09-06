В России признали, что украинский дрон повредил на аэродроме 'Дягилево' три Ту-22М3: подробности

В России признали повреждение трех стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродроме "Дягилево" во время атаки дронов в конце прошлого года. Украинский беспилотник Ту-141 "Стриж" советского производства 5 декабря 2022 года нанес удар по аэродрому в Рязанской области и причинил оккупантам серьезный ущерб.

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Захватчики также признали, что, кроме самолетов, в тот день была уничтожена одна ракета Х-32, разрушения получили два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий и два автомобиля, были погибшие и раненые среди оккупантов. Об этом пишет военный портал Defense Express.

После атаки дронов на авиабазу "Дягилево" в Рязанской области 5 декабря 2022 года в России убеждали, что значительного ущерба она не нанесла. Однако в сентябре, спустя 9 месяцев после атаки, российские пропагандисты распространили сообщения, раскрывающие настоящие результаты удара.

Пропагандисты распространили новость о том, что Следственный комитет РФ на основании данных от ФСБ и минобороны РФ объявил о подозрении и об объявлении в международный розыск полковника Сергея Бурденюка. Этот украинский военный занимает должность командира 383-го полка дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов.

Полковник Бурденюк, по версии оккупантов, организовал несколько "незаконных вторжений" беспилотников в воздушное пространство РФ, в результате чего "пострадали" стратегические бомбардировщики и военнослужащие ВС РФ.

Далее пропагандисты привели примеры атак, за которые, по мнению силовых структур государства-агрессора, должен отвечать украинский полковник. И оказывается, что речь идет о тех же атаках, сразу после которых россияне убеждали, что удары были безрезультатными.

В частности, пропагандисты вспоминают о случае, когда 7 октября 2022 года украинский беспилотник UJ-22 Airborne, снаряженный обломочно-фугасной БЖД, долетел до российского аэродрома "Шайковка". Он взорвался на высоте 10 м над стоянкой бомбардировщиков. Только "случайность", отмечают в государстве-агрессоре, спасла стратегические самолеты от уничтожения или серьезных повреждений.

А вот 5 декабря такого "чуда" оккупанты на авиабазе "Дягилево" не дождались. Тогда, пишут пропагандисты со ссылкой на заявление Следкома РФ, Украина использовала советский беспилотник Ту-141 "Стриж", переделанный в дрон-камикадзе. И он не только долетел до авиабазы, но и нанес немалый урон.

Россияне жалуются, что в результате атаки повреждения получили сразу три бомбардировщика Ту-22М3, одна ракета Х-32, два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий и два автомобиля. Трое оккупантов погибли, еще семеро получили ранения.

При этом, говорят пропагандисты, этими эпизодами перечень успешных атак дронов на территории РФ не исчерпывается.

Напомним, 30 августа Россия столкнулась с мощнейшей атакой БПЛА на военные объекты. О взрывах сообщалось в нескольких регионах РФ, а также в оккупированном Россией Севастополе.

В частности, в результате ночной атаки на Псков были уничтожены и повреждены несколько Ил-76.

Впоследствии в сети появились снимки уничтоженных и поврежденных самолетов на аэродроме в Пскове.

В целом в 2023 году украинские дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз.