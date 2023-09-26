'Сидите лучше в тюрьме': пленный из 'Шторм-Z' призвал россиян не ехать на войну в Украину. Видео

Пленный оккупант из "Шторм-Z" Максим Горьковый в 2003 году рассказал, как оказался на войне в Украине. Ему обещали, что снимут все судимости.

Он также призвал россиян лучше сидеть в тюрьме, чем ехать на фронт. Соответствующее видео с допросом захватчика оказалось в распоряжении OBOZREVATEL.

На вопрос как и почему оккупант отправился на войну, он ответил:

"Из тюрьмы. Мне предложили контракт вместо того, что с меня снимут все судимости и я буду чист. У меня в семье все не судимы, и я бы не хотел им портить биографию".

Что касается ситуации в российской армии, то захватчик рассказал, что условия там плохие, многие оккупанты пытаются сбежать с фронта.

"У меня ротный сбежал до сих пор никто не знает, где он", – сказал пленный.

Другие оккупанты, по его словам, если пытались сбежать, их ловила военная полиция. Потом некоторых бросали в яму.

"Мужики, дядьки, пацаны, сидите лучше в тюрьме свой срок. Он не резиновый, скоро закончится, зато вы будете живы и здоровы", - обратился к россиянам оккупант.

Видео дня

Напомним, что "Шторм-Z" – это ряд штрафных воинских частей, созданных Россией в апреле 2023 года по образцу ЧВК "Вагнер" после конфликта минобороны РФ с лидером "Вагнера" Евгением Пригожиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военнослужащие жалуются, что мобилизованные заставляют подписывать контракт с минобороны РФ. А при отказе грозят отправить их в отряды "Шторм-Z".

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