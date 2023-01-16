Число жертв ракетного удара по Днепру возросло до 35 человек: спасательно-поисковая операция длится уже 40 часов. Фото

В результате ракетного удара российских террористов по многоэтажному дому в Днепре количество погибших возросло. По состоянию на утро 16 января известно уже о 35 жертвах.

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Уже почти 40 часов идет спасательно-поисковая операция. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По словам главы ОВА, ночью спасатели извлекли из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще несколько погибших. В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жителей дома.

Среди убитых россиянами людей – двое детей. Также известно, что 39 человек были спасены, еще 75 – ранены.

Резниченко отметил, что ранения получили 14 детей. Судьба еще 35 жильцов дома неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается.

Напомним, 14 января в ходе ракетной атаки по Украине Россия ударила по многоэтажке в Днепре. Обрушен один из подъездов, под завалами остаются люди.

Ранее сообщалось, что днем 15 января во время разбора завалов уничтоженной российской ракетой многоэтажки в Днепре удалось спасти женщину. Сотрудники ГСЧС услышали голос пострадавшей и спустя некоторое время нашли ее под завалами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В субботу, 14 января, во время массированной атаки по Украине Россия ударила ракетой по многоэтажке в Днепре. Был разрушен один из подъездов, есть погибшие и раненые, среди которых дети.

– В Воздушных силах ВСУ рассказали, что оккупанты попали в многоэтажное здание в Днепре авиационной ракетой Х-22. Она имеет боевую часть 950 кг и предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

– Было установлено также имя командира 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ, бомбившего Днепр. Это полковник Олег Тимошин, ранее приказавший атаковать ТЦ в Кременчуге в июне 2022-го.

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