Что делать, если есть отсрочка или бронь, но пришла повестка: объяснение адвоката

В Украине с начала полномасштабной войны продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на службу в армию. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут вручить повестку даже тем военнообязанным, которые имеют отсрочку или бронь.

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В таком случае в ТЦК все равно необходимо прибыть для уточнения данных. Об этом в эфире "Апостроф TV" рассказал адвокат Ростислав Кравец.

По его словам, военнослужащие уже не являются военнообязанными, а потому должны быть сняты с военного учета. В то же время военнообязанные, даже те, у которых есть отсрочка или бронь, должны явиться в ТЦК.

"Существует очень большая проблема с этим, потому что очереди большие. ТЦК просто завалены вопросами отсрочки мобилизации, прохождения ВВК, надлежащего военного учета. У некоторых ТЦК есть очереди до ноября", – сообщил адвокат.

Также правозащитник напомнил, что уже в ноябре лица, получившие отсрочку от мобилизации, должны повторно ее обновить. При этом адвокат добавил, что ТЦК должны быть готовы к наплыву посетителей.

"Потому что большинство граждан все же законопослушны. Им сказали, что надо прийти после окончания отсрочки, они придут. Но что это даст? Очередное просто создание ажиотажа в ТЦК? Очереди на месяцы", – отметил адвокат.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что с 1 октября 2024 года украинцы, желающие добровольно присоединиться к рядам Сил обороны, могут самостоятельно выбрать воинскую часть или подразделение. Командиры воинских частей могут призывать военнообязанных без участия ТЦК и СП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине сократили срок, в который нужно явиться по вызову повесткой по почте в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Раньше он составлял 14 дней.

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