Что делать, если семье отказали в денежной компенсации после смерти военного: инструкция

Если семье украинского военнослужащего, который погиб защищая Украину, отказывают в выплате денежной компенсации, необходимо получить письменный отказ, а затем обратиться в областной ТЦК и министерство обороны Украины. Также обжалование можно получить через административный суд.

Юрист адвокатского объединения "Юридическая компания АРЭС" и консультант благотворительного фонда "Ми поруч" Евгений Промский в комментарии OBOZ.UA рассказал алгоритм действий в такой ситуации.

Первый шаг – создание заявления и получение письменного отказа в выплате компенсации. Если вам устно сообщили, что компенсация не назначена или вообще отказали в принятии документов по формальным причинам – такие действия результативно обжаловать не получится.

"Даже если должностное лицо военкомата считает, что вы не имеете права на выплату или вам не хватает каких-либо документов, оно все равно обязано принять ваше заявление, зарегистрировать его и принять к полноценному рассмотрению, а затем в письменной форме сообщить о его удовлетворении или отклонения", – отметил он.

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По словам юриста, на подачу жалобы на отказ в выплате компенсации в областной военкомат и министерство обороны предоставляется 30 дней. Эту жалобу можно написать в любой форме (как заявление). К жалобе обязательно нужно добавить копию решения об отказе в выплате компенсации, копии первоочередного заявления о выплате компенсации и прилагаемых к ней документов. За рассмотрение такой жалобы административный сбор не уплачивается.

В то же время, можно обжаловать отказ в выплате денежной компенсации и через административный суд. Здесь срок уже больше: целых 6 месяцев с момента получения письменного решения об отказе. Исковое заявление должно отвечать требованиям статьи 160 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Исковое заявление можно подать в суд по зарегистрированному месту жительства истца или по юридическому адресу ответчика. Иск можно подать лично в канцелярию суда, послать его по почте или подать онлайн через систему "Электронный суд".

За подачу искового заявления необходимо уплатить судебный сбор. Однако, если у вас родственников есть инвалидность I-II группы, есть низкие доходы или по другим уважительным причинам не может его уплатить, суд по вашему ходатайству освобождает вас от уплаты судебного сбора.

В случае удовлетворения иска в суде нужно получить его решение с отметкой о вступлении в законную силу и исполнительное письмо. Решение направляется ответчику для его добровольного выполнения. Если ответчик отказывается выполнять решение суда, нужно отправить исполнительное письмо в отдел Государственной исполнительной службы, полномочия которого распространяются по юридическому адресу ответчика.

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