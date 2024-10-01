'Что ему делать со своим ядовитым хозяйством?' Оппозиционер назвал проблему Путина в войне

Глава страны-агрессора России Владимир Путин заинтересован в продолжении войны против Украины без пауз и перемирий. Это, прежде всего, связано с тем, что любое мирное соглашение с Украиной приведет к большим внутренним проблемам для путинской власти.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко. Он подчеркнул, что кремлевская антиукраинская пропаганда де-факто работает против российского диктатора.

"Что ему делать с тем ядом, который он впрыскивал в свою страну? Что ему делать с этим огромным количеством людей, которые находятся на фронте – преступники, уголовники, убийцы, людоеды. Распускать все это по домам? Что делать со всем этим горючим материалом, который накоплен, всей этой массой ненависти, накопленной в российском телевизоре и которая сейчас выплескивается в головы людей?", – спросил Яковенко.

Журналист также напомнил о наиболее радикальной прослойке российского общества, о "Z-патриотах", которые "требуют чуть ли не атомной войны для того, чтобы уничтожить Украину и Запад".

Как убежден Яковенко, Путин намерен продолжать захватническую войну против Украины.

"Его задача – чтобы Украины не было. Любая попытка остановиться, передохнуть, набрать резервы… Да, с точки зрения здравого смысла это было бы правильно. Но Путин не руководствуется здравым смыслом. Поэтому я не верю в возможность перемирия, переговоров, остановки войны", – подытожил он.

Читайте также полную версию интервью: "Путин не руководствуется здравым смыслом: российский журналист Яковенко объяснил, чем опасен прогноз президента Чехии по завершению войны".

Как писал OBOZ.UA, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что странам Запада следует перестать быть "одержимыми психодрамой Владимира Путина" и сосредоточиться на помощи Украине. По его мнению, наша страна могла бы добиться куда большего, если бы быстрее получала вооружение от партнеров.