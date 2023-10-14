Что грозит украинцам за незаконное пересечение границы: адвокат указал на слабинку в законе

В период введения военного положения в Украине мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть призваны на фронт во время мобилизации. К тому же, для таких мужчин установлен запрет на выезд за пределы Украины.

В то же время мужчин, пересекших государственную границу незаконным путем, ждет наказание. Адвокат Ростислав Кравец на своем Youtube-канале сообщил о возможных последствиях для военнообязанных лиц, уехавших за границу незаконно.

По словам адвоката, незаконное пересечение границы военнообязанными лицами с помощью поддельных документов, в частности загранпаспорта, или вне официальных пунктов пропуска, наказывается лишь административным штрафом.

Также он отметил, что ответственность человек будет нести в том случае, если с момента пересечения границы прошло менее года.

"Все прекрасно понимают, что привлечь к ответственности за пересечение границы в случае отсутствия какого-либо запрета пересечения границы, а фактически создания искусственных препятствий в пересечении границы невозможно. Все должны знать, что у нас также существует Конституция Украины. Даже если ее захотят изменить, все эти изменения, которые будут происходить во время войны и таким образом, будут незаконны", – отметил Кравец.

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Адвокат также указал, что согласно законодательству нормы не могут иметь обратной силы во времени, если это приводит к ухудшению правового положения гражданина.

Ранее сообщалось, что пограничники ежесуточно задерживают примерно 30 человек, пытающихся незаконно пересечь границу. Сюда входят и те, кого задержали в пунктах пропуска, и те, кого задержали в так называемой "зеленой зоне". По сравнению с прошлым годом это количество уменьшилось почти втрое.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кого из граждан Украины мобилизуют в армию осенью. Уклонистам может угрожать административная и уголовная ответственность.

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