Что испугает Путина: генерал Маломуж назвал два фактора

Для президента страны-террориста России Владимира Путина не важны тактические успехи на украинском фронте, в том числе оккупация отдельных населенных пунктов. Но угроза стратегического поражения, например, захода украинской армии в Крым, его действительно пугает.

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Еще один фактор, который может изменить его цели в этой войне – невозможность применения ядерного вооружения. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

"Я хорошо знаю Путина лично. Для него важны успехи стратегического, а не тактического характера. Например, оккупационная армия безуспешно пытается захватить Купянск – это для него обыденная война. Но если появится угроза провала на фронте, в частности, захода украинской армии в Крым на сотни километров, или мощное продвижение украинской армии на востоке на десятки километров, это уже будет для него конкретный аргумент", – подчеркнул генерал.

"Это первая составляющая, которая его испугает. Он осознает, что это уже угроза не только краха России, но и его режима", – добавил он.

Второй составляющей он назвал создание условий, при который глава Кремля объективно не сможет применить ядерное оружие. Прежде всего, речь идет о жесткой позиции всего мирового сообщества.

"Это консолидация всех стран мира против него, включая страны НАТО, а также Китай, Турцию и другие. Это будет означать отсутствие всякой перспективы применения Путиным ядерного оружия. Ясно и четко ему должны дать понять, и оперативно, и официально, что шансов пойти на такой шаг у него нет, ему будет конец", – пояснил генерал.

Как писал OBOZREVATEL, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что мирные переговоры со страной-агрессором Россией станут возможными только тогда, когда у Кремля появится реальная заинтересованность в "содержательной дипломатии".