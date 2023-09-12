Нестандартные действия – это сейчас наше преимущество, есть пугающая Путина составляющая: интервью с генералом Маломужем

Чтобы достичь успеха и продвинуться вперед, украинская армия не должна ограничиваться одним сектором фронта и штурмовать позиции врага через минные поля, "в лоб". Необходимо менять формат действий украинских Сил обороны. Атаки должны застигать российского оккупанта врасплох и абсолютно со всех направлений одновременно. В таком случае уже до конца текущего года в войне может наступить перелом. В частности, это максимальный срок для завершения "южной операции" – выхода ЗСУ на админграницу с Крымом и захода на полуостров.

Видео дня

Разумеется, многое зависит от военной помощи союзников, а также от собственного ВПК. Боеприпасы, ракеты, дроны различных модификаций – их запасы должны увеличиться кратно. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

– Президент Зеленский в интервью The Economist заявил, что, надавив на российских оккупантов на юге, украинская армия вынудит их бежать. Глава государства также подчеркнул, что большой прорыв еще впереди. По вашим оценкам, какие объективные предпосылки есть для того, чтобы еще до наступления "сезона дождей", когда поля станут непроходимыми для тяжелой техники, успешно справиться с этой задачей?

– Президент просто озвучил то, что уже давно артикулировано – что южное направление очень важно и для нас, и для противника. Это важное стратегическое направление, и там во что бы то ни стало нужно проводить стратегическую наступательную операцию.

Но это война. Поэтому сложности, которые есть с минными полями, с заградительными сооружениями, с усилением позиций врага, конечно, утрудняют эту задачу. Но тут важно действовать нестандартно, готовить не только главные удары, но и те, которые обеспечивают продвижение вперед с разных позиций – и фланговые удары, и проведение серии одномоментных спецопераций в тылах противника, нанесение ударов по резервам новейшими средствами, которые мы получили. Например, и Storm Shadow, и Scalp, и HIMARS. То, что предполагает подготовку к глобальной наступательной операции.

Ведь речь не только о продвижении по минным полям. И президент, наконец-то, осознал, что это нужно делать эффективно. Для этого есть предпосылки. И мы как военные говорим о том, что там как раз создаются условия. Пробивать не только один сектор – Роботино, Токмак, Мариуполь и так далее. Нужно действовать нестандартно, задействовать силы с разных позиций.

Как задействовать? Это дело командования, это их стратегия. Но действовать надо обязательно.

Врагу может быть нанесен глобальный удар и, соответственно, движение по югу, по Запорожской области, перерезая направление до моря. Появляется возможность действовать на Херсонском направлении, окружая большое формирование оккупационных войск, проводя операции по их нейтрализации с дальнейшим продвижением к Крыму.

Мы месяцами говорим об этой стратегии. Конечно, военным нужно непосредственно оценить силы и средства, имеющиеся и у противника, и у нас. Но подчеркну: движение месяцами только в одном направлении – это немного деструктивно. Конечно, это может быть связано с трудностями, о которых мы не знаем, но в любом случае альтернатива должна быть. Нестандартные действия – это сейчас наше преимущество, которое должно стать стратегией и тактикой нашей войны.

Думаю, такая операция будет готовиться. Главное, чтобы она состоялась. Тогда это станет переломным моментом в ближайшие месяцы.

Все военное сообщество, в том числе украинские воины, которые глубоко знают ситуацию, имеют опыт боевой работы, убеждено в том, что такие действия необходимо проводить в ближайшие месяцы. 3-4 месяца – это максимум для завершения южной операции.

Возможно движение на восток – это еще одна тема, которую президент пока не поднимает. Но это еще одно направление, где мы можем иметь успех.

Переход к такой стратегии предполагает успешные действия еще в этом году еще до наступления серьезных погодных изменений, хотя я думаю, что в современной войне нет таких погодных условий, которые бы существенно влияли на ситуацию. Да, где-то погода будет усложнять ситуацию, где-то ослаблять наши позиции, но наши военные, особенно Силы специальных операций, уже должны быть подготовлены к тому, чтобы действовать в таких тяжелых условиях – и снега, и мороза, и грязи. Потому что противник так действует.

Нужно с изменением погоды изменять свою стратегию и тактику с учетом слабости противника. Часто говорят: давайте подождем, пока ситуация не изменится. Но это не работает. Давайте думать и с руководителями, и с военными, что же нужно изменить.

Думаю, вектор избран правильный. Теперь уже важно, как сработает военное искусство наших командующих и, соответственно, военных на фронте. Необходимо действовать грамотно и гибко, проводить операции там, где враг не ожидает. Причем, комплексно. Быть только в одном секторе и только одним вооружением – это ничего не даст. Это должно быть одномоментно с задействованием десятков различных средств. Я хотел бы, чтобы формат был именно таким.

Да, это тяжело, это сложно, но именно так действуют сил и средства, которые имеют перспективу победы.

– Вы сказали, что военное искусство наших командующих играет очень важную роль. Но также крайне важную роль играют и поставки западных вооружений. В этом контексте новое яркое заявление сделал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон – он призвал союзников Украины без промедления дать ей все, что нужно для победы. В чем сегодня больше всего нуждается украинская армия, в частности, для успеха на том участке фронта, о котором мы говорили?

– Вторая составляющая, о которой я хотел сказать – это как раз поставки вооружений и техники нашими союзниками. В первую очередь, это все типы боеприпасов ко всем огневым средствам, которые мы имеем, к ракетным системам, минометным реактивным системам, танкам, гаубицам, самоходным установкам, БТР, БМП и так далее. Это все нужно намного больше, чем нам дали. Как минимум, в 4-5 раз больше. А дальнобойных ракет – примерно в десять раз.

Нужны и ATACMS, о которых сейчас идет речь. Но и их не должно быть пару штук – их должны быть сотни в месяц. То есть нам нужны ракеты, которые будут поражать системно силы и средства врага, а не избирательно. Все эти единичные поставки одной системы, второй системы влияют как комариный укус.

Имеются ли у союзников эти средства? Имеются. Хотят ли они их предоставлять Украине? Не очень, потому что боятся стратегического проигрыша России, возможного распада РФ, конфронтации и тому подобного.

Но врага нужно побеждать совместно. Мы на поле боя, а они – путем поставок всего необходимого. ATACMS, F-16, Taurus должны быть поставлены в ближайшее время. Необходимо также существенное усиление в бронетехнике – более тысячи танков, более тысячи БТР, а также миллионы боеприпасов различных типов. Это то, что необходимо буквально сегодня.

Вторая составляющая – это наш ВПК, который очень тяжело разворачивается. Один год и 8 месяцев – это просто провал. Наконец, там начали подниматься и производить беспилотники, и то под большим давлением общественности. Наконец, создана армия дронов. Но их нужны даже не тысячи, а десятки тысяч, которые накроют все – от дронов-разведчиков до баллистических дронов, которые будут бить по Москве, по самым крупным военным объектам на территории России и на временно оккупированных территориях.

Точно так же необходимо производить свои ракеты. Сейчас есть единицы, которые бьют до 1000 километров, но нужны сотни и сотни. Они смогут бить по законным целям на территории России, откуда каждую ночь запускают по Украине то, что летит на наши города и села.

– Действительно, мы знаем о целом ряде успешных атак на военные объекты в России, по Москве. Тем не менее, мы видим, что риторика Путина, руководства страны-оккупанта остается неизменной. На это обратил внимание госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что только в случае появления интереса со стороны Путина Украина будет готова присоединиться к переговорному процессу с Москвой, о котором сейчас много говорят. Считаете ли вы, что наш успех на южном фланге фронта может кардинально изменить риторику оккупанта?

– Я хорошо знаю Путина лично. Для него важны успехи стратегического, а не тактического характера. Например, оккупационная армия безуспешно пытается захватить Купянск – это для него обыденная война. Но если появится угроза провала на фронте, в частности, захода украинской армии в Крым на сотни километров, или мощное продвижение украинской армии на востоке на десятки километров, это уже будет для него конкретный аргумент. Это первая составляющая, которая его испугает. Он осознает, что это уже угроза не только краха России, но и его режима.

Вторая составляющая – это консолидация всех стран мира против него, включая страны НАТО, а также Китай, Турцию и другие. Это будет означать отсутствие всякой перспективы применения Путиным ядерного оружия. Ясно и четко ему должны дать понять, и оперативно, и официально, что шансов пойти на такой шаг у него нет, ему будет конец.

Таким образом, эти два аргумента – наши военные успехи и консолидация всех наших союзников на упреждение агрессии России – сыграют свою решающую роль.