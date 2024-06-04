Про 300 тысяч россиян…

Вначале 2024 перед российским командованием стояла задача для продолжения войны против Украины на нынешнем уровне интенсивности обеспечить поступления в состав РОВ 500 тысяч тел. В целом, с учётом среднестатистического мобилизационного потенциала в 30 тыс тел в месяц это вполне было возможно, с учётом поэтапного наращивания мобилизации до 50 тыс в месяц и без объявления всеобщей либо частичной.

Но, такой показатель позволял бы ежемесячно компенсировать потери в 30 тыс и накапливать ресурса до показателя в +140 тысяч к концу года.

Возникает вопрос, откуда с такими показателями россиянам набрать 300 тысяч, о которых с недавних пор столько разговоров?

Ответ прост – только за счёт объявления всеобщей мобилизации.

Только всеобщая мобилизация позволит военно-политическому руководству россии набирать ежемесячно до 100 тысяч, с треском самой мобилизационной системы. Причём до 40 тысяч как минимум должны будут уходить на компенсацию ежемесячных потерь, с учётом их роста. То есть, в месяц россия сможет наращивать людской ресурс в среднем 60 тысяч тел и чтобы выйти на показатель накопления резерва в 300 тысяч ей понадобится до полугода.

Если в россии всеобщая мобилизация начнётся в июне, то эти 300 тысяч в распоряжении РОВ будут не сиюминутно, а к концу 2024.

Повторюсь, это всё возможно только при вышеупомянутых показателях, если же один из них изменится в большую или меньшую сторону, изменятся и сроки и возможности.

Совершенно отдельная тема касается вопроса – чем эти 300 тысяч комплектовать? Имеется ввиду штатная комплектация техникой каждого подразделения, в то время как у нынешнего контингента РОВ в Украине и без того острейший дефицит этой компоненты. Это может намекать на то, что переход в формат маршевого батальона практически всего контингента РОВ это неизбежная среднесрочная перспектива. Разумеется, такой переход будет требовать иных решений в противодействии мясным штурмам.