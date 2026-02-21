Что может измениться на фронте весной: в ВСУ дали прогноз

С наступлением весны боевые действия на фронте могут стать более интенсивными. Противник существенно улучшил координацию между пехотными подразделениями и беспилотными системами, что создает дополнительные вызовы на отдельных участках.

В то же время украинские военные работают над усилением собственных возможностей. Об этом в эфире телеканала Киев24 сообщил командир полка 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло Дмитрий "Перун" Филатов.

Личный состав противника и украинской армии на одном уровне подготовки. В то же время есть отдельные хорошо подготовленные группы, которые способны действовать на значительной глубине и выполнять сложные задачи. Именно такие подразделения, в комбинации с эффективной работой беспилотников, могут усилить давление на передовой в весенний период.

Филатов пояснил, что в течение последнего года российские силы отработали слаженность между малыми пехотными группами и подразделениями БПЛА. Это позволяет им быстрее корректировать действия, проводить разведку и поддерживать штурмовые операции в режиме реального времени.

В Украине функционируют Силы беспилотных систем, которые демонстрируют высокие показатели уничтожения противника с помощью дронов. Однако из-за длительного развития этой составляющей отдельно от наземных подразделений возникла потребность в более глубокой интеграции с пехотными соединениями.

Сейчас беспилотные подразделения часто вынуждены действовать преимущественно в оборонительном формате и быть равномерно распределенными вдоль всей линии фронта. Это создает дополнительную нагрузку на силы и требует совершенствования координации между различными компонентами обороны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что недавние контратаки Украины на юге показывают, что война "живая" и по всей линии фронта могут происходить "качели". Российская оккупационная армия с отключением интернет-терминалов Starlink потеряла отлаженный механизм управления и коммуникации, однако она все еще имеет количественное преимущество.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!