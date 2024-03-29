Блог | Что настораживает в последнем ракетном ударе по Украине
Сегодняшняя ракетная атака уже немного выбивается из привычной схемы.
Давайте еще раз повторю основное:
Далее текст на языке оригинала
1) Було два цикли російських обстрілів (жовтень 2022 – квітень 2023 та травень 2023 – листопад 2023 років), що пройшли за однією і тією ж схемою.
Зараз ми у третьому циклі, що розпочався у грудні 2023 року.
2) Цикл складається з трьох стадій, кожна з яких триває 2-3 місяці:
- Посилені ракетні удари.
- Скільки виробили, стільки і запустили.
- Перерва на накопичення ракет.
Нині ми у другій стадії циклу.
3) Основою для масових атак є ракети Х-101/555 (раніше ще активно використовувалися Калібри, але останні пів року їх майже не видно).
Судячи зі статистики другого циклу, РФ може виготовляти близько 60 ракет Х-101.
Тепер чому сьогоднішній удар вибивається зі схеми.
Статистика запуску ракет Х-101/555:
- грудень – 110;
- січень – 121;
- лютий – 41;
- березень – 119.
У березні можна було очікувати запуску не 60 ракет, що зійшли з конвеєра, а більшої кількості, тому що у лютому запустили менше очікуваного. Але 119 – уже перебір.
Давайте перевіримо точніше.
Остання атака ракетами Х-101 у другому циклі відбулася 21 вересня. З того часу минуло 190 днів. Виробляти імовірно можуть 60 ракет на місяць (2 ракети на день).
Тобто за ці 190 днів мали виробити 380 ракет. А за грудень-березень шарахнули Україною 391 ракетою. Передозування на 11 ракет.
Варіантів, як це пояснити, два:
- виробництво вже вище 60 ракет на місяць;
- залізли у запаси.
Яка з версій є вірною, покаже подальша статистика.
Але різниця в 11 ракетах поки не говорить про те, що сама структура циклічності змінилася.
У перших двох циклах атаки (посилені та звичайні разом) тривали близько 5 місяців. Третій цикл розпочався 8 грудня. Тому очікується, що на початку травня атаки ракетами Х-101 припиняться і розпочнеться двомісячний період накопичення.
Для нас це означатиме період відносного затишшя.