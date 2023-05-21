Что получит Украина в новом пакете военной помощи от США на $375 млн: полный список

Соединенные Штаты Америки объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его стоимость составит 375 миллионов долларов.

Видео дня

О выделении новой помощи после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Японии объявил американский президент Джо Байден. Полный перечень содержания очередного пакета обнародован в Пентагоне, из запасов МО США, в частности, выделят боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковые средства.

"После встречи президента Байдена с президентом Зеленским в Японии Министерство обороны (МО) сегодня объявило о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Это разрешение является тридцать восьмым изъятием оборудования администрацией Байдена из запасов Минобороны для Украины с августа 2021. Оно включает дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и критически важные вспомогательные средства на сумму до 375 миллионов долларов, которые Украина использует на поле боя, чтобы отразить неспровоцированную агрессивную войну России", – отметили в Пентагоне.

Так, в новый пакет войдут:

– дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS;

– 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

– противотанковые управляемые ракеты TOW;

– противотанковые системы Javelin и AT-4;

– боеприпасы для реактивных систем с лазерным наведением;

– подрывные боеприпасы;

– системы бронированных мостов;

– бронированные медицинские автомобили;

– грузовые автомобили и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;

– оборудование материально-технического обеспечения;

– тепловизионные системы;

– запасные части и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей в поле боя и долгосрочных потребностей в сфере безопасности", – заверили в Пентагоне.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден на встрече с Зеленским объявил новый пакет военной помощи Украине.

Тем временем 20 мая украинский президент подвел итоги первого дня переговоров в Японии. По словам Зеленского, Украине удалось заручиться усиленной поддержкой посредством новых оборонных систем, боевой техники и самолетов.