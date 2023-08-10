Что происходит под Купянском: в ВСУ заявили о 'мясных штурмах' врага

Ситуация на Купянском направлении остается сложной, однако контролируемой. Российские войска применяют тактику "мясных штурмов", однако безуспешно.

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Враг пытается перехватить инициативу на Харьковщине и прорвать украинскую оборону. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

В связи с активизацией россиян на Купянском направлении, туда ездил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Украинские силы там усилили оборону.

"Купянское направление — одно из тех, где враг пытается перехватить инициативу, пытается действовать агрессивно, прорвать нашу оборону. Однако вследствие всех принятых мер, в частности, командующий Сухопутными войсками работал в этой зоне, — отданы приказы, усилена оборона, ударные средства", – отметил Череватый.

По его словам, намерения врага не являются секретом для Сил обороны, воины делают все, чтобы сорвать планы РФ на Харьковщину.

"Мы знаем подразделения врага, командиров, знаем их намерения, поэтому действуем там, чтобы сорвать намерения врага", – сказал Череватый.

Спикер Восточной группировки войск также отметил, что на Купянском направлении враг использует свою ключевую "тактику": проводит "мясные штурмы". Но особого успеха они России не приносят.

"Это у них такая уже "реплика" на "Вагнера". Эти роты "шторм Z". Но я думаю, что благодаря нашим силами обороны они повторят тот самый "подвиг Вагнера", – добавил Череватый.

Он также сообщил, что на Купянско-Лиманском направлении враг за сутки совершил 559 обстрелов и 16 авианалетов. Кроме этого, оккупанты четырежды пытались атаковать позиции украинских защитников.

"Во время отражения атак 35 оккупантов уничтожены, 110 ранены. Уничтожены три танка, гаубица Д-20, БПЛА "Орлан-10", семь авто, три полевых склада с боеприпасами и три вражеских блиндажа", – рассказал спикер СВ ВСУ.

Напомним, накануне заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что войска РФ пытаются прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении. Там враг сформировал наступательную группировку и пытается продвигаться вперед, впрочем безуспешно.

Тем временем в Купянском районе Харьковской области начинают обязательную эвакуацию: вывозить в безопасные регионы Украины будут гражданское население из 37 прифронтовых населенных пунктов. Причиной для такого решения назвали усиление обстрелов сел и городов, а также ситуацию с безопасностью в регионе.