Что русские сделали с Часовым Яром: сравнение кадров "до" и "после"

Украинские военные показали кадры Часового Яра, снятые с дрона до начала активных боевых действий и после трёх лет обороны города. На видео видно, как населённый пункт, который раньше кипел жизнью, превратился в выжженную территорию.

Видео дня

Об этом сообщили в 24-й отдельной механизированной бригаде. Военные обнародовали видео, в котором показали изменения, претерпевшие Часов Яр за время полномасштабной войны.

На опубликованных кадрах показано, каким был город до прихода российских войск и как он выглядит после длительных боевых действий. В бригаде отметили, что Часов Яр, который когда-то был полон жизни, сейчас превратился в город в огне и пустыню.

Военные подчеркнули, что оборона Часового Яра продолжается уже третий год. За это время город стал местом ожесточенных боев, потерь, стойкости украинских защитников и побед в борьбе с российскими войсками.

Главные истории дня

Напомним, оккупационная армия России продолжает наступление на Константиновку в Донецкой области, используя привычную для себя тактику. Путинские войска пытаются атаковать небольшими штурмовыми группами, а сам город вражеская армия уничтожает авиабомбами и артиллерией.

Также OBOZ.UA сообщал, что за месяц боев на Константиновском направлении общие боевые потери России достигли почти тысячи солдат. В числе убитых и раненых враг потерял примерно два батальона.

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