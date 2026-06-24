"Мертвый город": военный рассказал, как Россия "стирает" Константиновку

Оккупационная армия России продолжает наступление на Константиновку Донецкой области, используя привычную для себя тактику. Путинские войска пытаются атаковать малыми штурмовыми группами, а сам город вражеская армия уничтожает авиабомбами и артиллерией.

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Украинские военные отмечают, что оккупанты уничтожают населенные пункты, потому что просто не могут их захватить. Об этом в эфире Slawa TV рассказал заместитель командира 44-й отдельной механизированной бригады полковник Александр Мороз.

Ситуация в Константиновке

По информации украинского военного, ситуация на Константиновском направлении мало чем отличается от действий, которые путинские войска применяли на других участках фронта. Сейчас противник использует тактику малых групп, при чем, состоящих только из одного-двух военнослужащих.

"На Константиновском направлении противник уже использует тактику малых групп, причем настолько малых, что это 1–2 военнослужащих, которые передвигаются зелеными насаждениями, используя складки местности, и пытаются обойти все позиции, чтобы не вступать даже в стрелковый бой, инфильтрироваться в Константиновку и там накапливаться. Это его основная задача", – рассказал Мороз.

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Впрочем, украинские войска заблаговременно обнаруживают российских оккупантов и ликвидируют из еще на подступах к городу. В связи с этим на Константиновском направлении оккупанты несут огромные потери в личном составе.

Проблемы с логистикой

Мороз отметил, что из-за регулярных бомбардировок ситуация с обеспечением украинских подразделений сейчас крайне сложная. Защитникам пришлось адаптировать логистику к новым условиям ведения боевых действий.

По словам заместителя командира бригады, российские оккупанты уничтожают населенные пункты, которые не могут захватить. Враг активно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию и FPV-дроны.

"Используя КАБы, оккупанты стирают Константиновку. То, что у них не получается захватить, они полностью стирают КАБами, артиллерийскими ударами и FPV-ударами. Они все стирают. Сейчас город уже выглядит мертвым", – сообщил военный.

Напомним, российские войска усиливают давление на Константиновку, пытаясь обойти город с флангов и перерезать пути снабжения украинского гарнизона. Украинские военные сообщают о проникновении небольших групп оккупантов в различные районы города, однако подчеркивают, что бои продолжаются, а полного контроля над населённым пунктом у россиян нет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за месяц боев на Константиновском направлении общие боевые потери России достигли почти тысячи солдат. В убитых и раненых враг потерял примерно два батальона.

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