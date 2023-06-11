Что сейчас происходит на затопленных территориях Херсонской области: свежее видео спасения

После теракта на Каховской гидроэлектростанции, которую устроили российские террористы, на юге Украины продолжаются спасательные операции. Полицейские, пограничники, сотрудники ГСЧС и волонтеры помогают местным жителям выбираться из затопленных населенных пунктов.

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На Херсонщине и Николаевщине проводится эвакуация как людей, так и животных. Об этом в Telegram сообщает Государственная пограничная служба Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пограничники отметили, что на протяжении уже нескольких дней идет плодотворная работа по преодолению последствий российского преступления на Каховской дамбе.

Сотрудники ГПСУ каждый день всячески помогают людям и животным, пострадавшим от террористических действий российских оккупантов.

Пограничники не только проводят эвакуацию людей, которые оказались в затопленных домах, но также доставляют в населенные пункты вещи первой необходимости – продукты питания и питьевую воду, корм для животных, топливо для генераторов.

Ранее сообщалось, что подрыв россиянами Каховской ГЭС привел к катастрофическому наводнению в Херсонской области. Больше всего пострадал левый берег. Уничтожено Каховское водохранилище, которое являлось основным как для значительного промышленного производства, так и для сельского хозяйства этой области. В ближайшее время украинцы уже практически не увидят знаменитых херсонских арбузов, не попробуют на вкус херсонские помидоры.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что, по его мнению, будет с Крымом после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Временно оккупированный РФ полуостров останется без пресной воды, поступавшей туда из Днепра.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики признают, что им безразлична судьба гражданского населения временно оккупированных территорий Украины. После подрыва Каховской ГЭС военные РФ спасали только себя и свое оружие.

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