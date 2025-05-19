'Что-то идет не по российскому плану': зафиксировано большое перемещение техники с крымской маркировкой на север Донецкой области. Видео

Россия активно перегруппировывает свои силы на фронте. В Мариуполе зафиксировано масштабное перемещение военной техники с крымской маркировкой в направлении северной части Донецкой области.

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Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. По словам Андрющенко, техника имела характерную крымскую маркировку - треугольник в треугольнике.

Колонна передвигалась через Мариуполь в сторону Покровска и дальше, и речь шла о бронетехнике разного типа, которую транспортировали на тралах.

Масштабное и публичное перемещение техники может свидетельствовать как о насущной потребности в подкреплениях, так и о дестабилизации ситуации на отдельных участках фронта для оккупантов.

"Военная составляющая. Большое перемещение подразделений с крымской маркировкой (треугольник в треугольнике) через Мариуполь на север Донецкой области. На тралах тянули бронетехнику разных видов. Давно так открыто посреди дня не фиксировали. Что-то где-то идет не по российскому плану от Покровска и выше", – написал Андрющенко.

Напомним, Силы обороны Украины улучшили тактическое положение на трех ключевых направлениях на востоке. За месяц украинские воины вдвое увеличили потери РФ убитыми - до 9 641 захватчика, а также утилизировали более тысячи единиц вражеской военной техники. Но враг не унимается на Новопавловском и Покровском направлениях и несмотря на огромные потери продолжает штурмы.

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