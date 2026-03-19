'Что-то пошло не так': в России военные пришли в вуз вербовать студентов на войну и эпически оконфузились. Видео

В России попытка завербовать студентов в беспилотные войска превратилась в показательную неудачу. Во время презентации дрон не справился даже с помещением и завершил полет ударом о потолок.

Видео дня

Похоже, "высокие технологии" российской армии решили продемонстрировать себя во всей красе – прямо на глазах у будущих рекрутов. На это обратил внимание полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

Инцидент произошел в одном из российских вузов, куда военные пришли агитировать студентов поступать в подразделения беспилотных систем. На мероприятии, вероятно, планировали показать "преимущества службы" и современные возможности армии.

Однако презентация пошла не по сценарию. Во время демонстрации один из оккупантов запустил дрон прямо в аудитории. Беспилотник немного полетел, после чего врезался в потолок и упал. На этом, собственно, и закончилась его "боевая миссия".

Видео с инцидентом быстро разлетелось по сети. Вместо убедительной демонстрации технологий и якобы навыков российских военных студенты получили наглядный пример того, как выглядит подготовка и уровень оснащения российских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия активизировала кампанию по вербовке студентов в ряды оккупационной армии. Молодым людям обещают, что контракт заключается "всего на год" и они будут в безопасности. По всей России в учебных заведениях прошло уже более 200 агитационных встреч.

Путин подписал указ об увеличении численности вооруженных сил страны-агрессора до более 2,3 миллиона человек. Штатная численность военных и персонала выросла на 2 640 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!