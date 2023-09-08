Что угрожает за отказ от мобилизации в Украине: подробное разъяснение

В Украине десятый год идет война и уже второй год – полномасштабная. Но не все мужчины стараются защищать родину от российской агрессии. Наша страна не рабское государство, и военнообязанный гражданин может отказаться от мобилизации. Однако в таком случае он должен понимать, что будет нести за это ответственность.

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О том, какие последствия повлечет отказ от мобилизации, рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии изданию "Факты ICTV". Он подробно объяснил, в каких условиях наступает уголовная ответственность.

Имеет ли право военнообязанный отказаться от мобилизации

Мобилизации в Украине подлежат мужчины от 18 до 60 лет, получающие повестки. В соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" военнообязанный не имеет права отказаться от мобилизации. Исключение составляют граждане, имеющие отсрочку от мобилизации или освобождения от военной службы, пояснил юрист.

"Конечно, у нас не рабская страна, человек может отказаться, но за это будет нести ответственность как уклонение от мобилизации", – отметил Кравец.

Какие последствия отказа от мобилизации

Если человеку вручили повестку, но он после этого не пришел в ТЦК и СП без уважительной причины (к которой можно отнести, например, болезнь), то такое лицо будет нести административную ответственность. То есть на него будет наложен штраф.

А систематически уклоняющимся от мобилизации грозит уголовная ответственность – от трех до пяти лет заключения.

Однако, отмечает юрист, чтобы привлечь человека к ответственности, правоохранители должны доказать факт уклонения. В частности, должны быть доказательства того, что человек получил повестку.

"Должно быть явно доказано уклонение. Это не тот случай, когда человеку бросили повестку по адресу, где он не живет 20 лет, и считают, что это уклонение. Нет, уклонением будет только факт, когда человеку лично была вручена эта повестка", – объяснил Кравец.

По его словам, чтобы было достаточно оснований для возбуждения уголовного дела, правоохранители должны зафиксировать минимум три факта уклонения от мобилизации.

"Если неявка в ТЦК и СП будет повторяться в течение нескольких раз – когда не просто бросили повестку и человек не явился, а ему под личную подпись вручили повестку, – то, конечно, в этом случае может быть уголовная ответственность. В общей сложности три раза должно быть доказано, что человек действительно получил повестку и действительно не явился", – объяснил юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине определены 13 категорий граждан, которых могут мобилизовать только добровольно. Накануне президент подписал законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации, этой осенью вручать повестки об уточнении данных будут двум категориям военнообязанных мужчин.

Минобороны утвердило новое Расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе, и упорядочило прохождение службы ограниченно пригодными. Теперь ограниченно пригодных по "спорным статьям" будут определять пригодными к службе в ВСУ.

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