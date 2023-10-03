Чтобы каждый чувствовал себя защищенным: Наев рассказал об усилении ПВО в Северной операционной зоне. Видео

На севере Украины принимаются меры по повышению количества мобильных огневых групп с целью усиления ПВО. Каждый украинец должен чувствовать себя защищенным, а объекты энергетики – быть готовы работать полноценно зимой.

Об этом заявил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев. Соответствующее видеообращение было обнародовано на его официальной странице Facebook 3 октября (чтобы просмотреть, доскролльте до конца новости).

Как отметил Наев, в Северной операционной зоне совместно с главами ОВА принимаются меры по повышению количества мобильных огневых групп.

Это необходимо для повышения эффективности системы противовоздушной обороны.

Видео дня

"Чтобы каждый гражданин Украины чувствовал себя защищенным, а наши объекты энергетической инфраструктуры в зимних условиях были готовы работать на полную. Двигаемся дальше! Слава Украине! Вместе победим!" – сказал командующий ОС ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Сергей Наев показал, как проходят военные учения в Северной операционной зоне. По словам командующего, украинские защитники должны быть готовы выполнять задачи на юге и востоке, куда они отправятся в рамках ротации.

– Наев также рассказал, что в Северной операционной зоне продолжается подготовка к зиме с целью удовлетворения всех потребностей защитников для эффективного выполнения задач.

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