CyberLux K8, Altius-600 и Jump 20: что за боевые дроны вошли в новый пакет помощи США Украине

В годовщину начала полномасштабного вторжения России, 24 февраля, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов. В него вошли сразу четыре беспилотных комплекса: Switchblade 600, CyberLux K8, ALTIUS-600 и Jump 20. И если первый уже раньше поступал в Украину (в открытых данных фигурирует количество 700+ единиц), то три других будут переданы впервые.

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OBOZREVATEL разбирался, что это за боевые беспилотники, что они умеют и как могут повлиять на ход войны в Украине.

БПЛА Jump 20

Jump 20 – это тактический разведывательный БПЛА с вертикальным взлетом и посадкой производства американской компании AeroVironment. Это принципиально новый беспилотник, разработанный только в 2021 году и взятый на вооружение в 2022 году. Армия США планирует заменить ими зависимые от взлетно-посадочных полос дроны RQ-7B Shadow.

Беспилотник Jump 20 выполнен по самолетной схеме с носовым поршневым двигателем объемом 190 см3, приводящим в действие винт. Вертикальный взлет и посадку обеспечивают четыре дополнительных электродвигателя с горизонтально расположенными подъемными воздушными винтами на двух дополнительных балках.

БПЛА Jump 20 при длине 2,9 м имеет размах крыльев 5,7 м и максимальный взлетный вес 97,5 кг, из которых 13,6 кг составляет полезная нагрузка. Продолжительность полета заявлена более 14 часов, радиус действия при условии управления с наземной станции составляет до 185 км, максимальная высота полета – 5,1 км.

Летательный аппарат оснащен штатно установленной электронно-оптической станцией ARCAM-45В и отсеком полезной нагрузки, на которую можно установить такие системы разведки, как WESCAM MX-8, Trillium HD80 или TASE 40 LRS. Также дрон имеет защищенную аппаратуру передачи данных с высоким разрешением.

При этом Jump 20 используется не поштучно, а комплексами. Комплекс Jump 20 включает в себя 6 летательных аппаратов, наземные терминалы данных и наземные станции управления. Стоимость одного комплекса составляет 8 млн долларов США.

БПЛА ALTIUS-600

ALTIUS-600 – это универсальный БПЛА производства американской компании Area-I, который может выполнять как разведывательные задачи, так и поражать объекты.

Благодаря модульной конструкции на дрон можно устанавливать разное оборудование: приборы для разведки, средства радиоэлектронной борьбы или боевую часть для превращения его в дрон-камикадзе.

БПЛА ALTIUS-600 при 1 м длиной имеет размах крыльев 2,54 м и весит 12,25 кг вместе с полезной нагрузкой, которая может составлять до 3 кг. Дрон может находиться в воздухе до 4 часов и летать на расстояние до 440 км.

ALTIUS-600 можно запускать как с летательных аппаратов, так и наземных транспортных средств и даже морских платформ, используя общую пусковую трубу, интегрированную пневматическую систему запуска или другие системы.

После выбрасывания из пусковой трубы беспилотник быстро разворачивает крылья и запускает двигатель с толкающим двухлопастным воздушным винтом в хвостовой части.

В носовой части дрона может размещаться полезная нагрузка: разнообразное оборудование для сбора разведывательной информации, средства РЭБ или взрывчатка.

Управление полётом ALTIUS-600 возможно вручную с помощью системы дистанционного управления наземной станции управления. Также он может совершать полет по запрограммированному маршруту.

БПЛА CyberLux K8

CyberLux K8 – это узкоспециализированный разведывательный БПЛА типа квадрокоптер производства американской компании CyberLux. Он позиционируется производителем как "первый в мире FPV дрон для широкоформатных кинокамер".

Вес беспилотника не превышает 6 кг, из которых 4,6 кг составляет полезную нагрузку – мощная камера MONEY SHOT X8, имеющая круговой обзор. При этом он может развивать скорость более 160 км/ч. Собственно, этим информация о нем в открытом доступе и ограничивается – остальные технические характеристики летательного аппарата компания-производитель держит в секрете.

В целом же это новый современный мощный разведывательный дрон, который благодаря своим маленьким размерам и массе можно носить на себе и запускать в полевых условиях с руки.

Теоретически вместо камеры можно навесить 4,6 кг взрывчатки – и он превратится в боевой дрон для диверсий во вражеском тылу. Например, как это было при выведении из строя российского самолета ДРЛО А-50У на аэродроме в Мачулищах на территории Беларуси.

Интересно, что упрощенную гражданскую версию этого дрона можно приобрести в открытом доступе по цене 11 тыс. долларов, что выглядит перспективным для волонтерских организаций и благотворительных фондов, которые помогают Силам обороны Украины.

Перспективы

На перспективы этих беспилотных летательных комплексов в Украине стоит посмотреть с двух точек зрения: когда они поступят в распоряжение ВСУ и как они будут использованы.

По первому пункту известно, что они будут предоставлены Украине не со складов армии США, а специально закуплены или заказаны у производителей. А это может занять как несколько недель, так и несколько месяцев.

Что касается потенциального применения, то все три БПЛА хотя и являются в базовой версии разведывательными дронами, перспективно могут быть использованы и в качестве ударных беспилотников (даже Jump 20 – вопрос только в целесообразности с точки зрения цены и профита) – в зависимости от стоящих задач перед конкретным военным формированием в определенный момент времени.

Хотя, конечно, дополнительные "глаза" украинской армии на передовой никогда не будут лишними, ведь качественная и своевременная разведка повышает эффективность боевых операций и минимизирует потери.

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