'Дает огня': десантники запустили новую систему 'Прометей' для управления артиллерию в режиме онлайн

Украинские десантники начали использовать автоматизированную систему "Прометей", которая в реальном времени управляет артиллерией. Система помогает защитникам координировать боевую работу, управлять артиллерией и учитывать использование снарядов.

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Также "Прометей" оперативно предупреждает украинские подразделения об угрозах. Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Что известно о системе

В подразделах 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ уже запустили и активно используют систему "Прометей". Она позволяет в онлайн режиме координировать боевую работу артиллерийских расчетов и вести учет использования боеприпасов.

Платформа "Прометей" объединяет базу данных артиллерийских систем, информацию о боеприпасах и их совместимости с различными типами вооружения, что значительно ускоряет подготовку и выполнение боевых задач.

Отдельным преимуществом "Прометея" стала интеграция логистического модуля. Система автоматически строит маршруты доставки боеприпасов и материально-технического обеспечения с учётом оперативной обстановки, а также позволяет оперативно обрабатывать экстренные запросы подразделений на передовой.

Благодаря этому командование получает единый цифровой инструмент для управления артиллерией и обеспечением войск, что повышает скорость принятия решений и эффективность применения артиллерийских средств на поле боя.

"Сегодня артиллерия – это и пушки, и боеприпасы, и скорость передачи информации и анализа. Прометей позволяет командирам четче анализировать реальную картину работы подразделений и оперативнее принимать необходимые решения", – заявил начальник артиллерии – заместитель командира 7 корпуса ДШВ полковник Виталий Сердюк.

Напомним, силы обороны Украины улучшили свое тактическое положение на двух важных направлениях фронта. Успехи украинских защитников зафиксированы в районах Боровой и Константиновки-Дружковки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше начнут производство украинской 155-мм колесной САУ "Богдана". Для этого Краматорский завод тяжелого станкостроения, который выступает разработчиком и производителем артиллерийской системы, и польская оборонная компания Ponar Wadowice S.A. создали совместное предприятие PK MIL S.A.

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