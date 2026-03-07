Украинскую САУ 'Богдана' будут производить в Польше: что известно

В Польше начнут производство украинской 155-мм колесной САУ "Богдана". Для этого Краматорский завод тяжелого станкостроения, который выступает разработчиком и производителем артиллерийской системы, и польская оборонная компания Ponar Wadowice S.A. создали совместное предприятие PK MIL S.A.

Видео дня

Об этом сообщили в Ponar Wadowice S.A. Как отметили на польском предприятии, созданное СП будет работать для реализации приоритетов инициативы ReArm Europe.

Целью создания совместного предприятия является производство артиллерийских систем калибра 155 мм по стандартам НАТО, в частности самоходной гаубицы "Богдана" и прицепной гаубицы "Богдана-БГ". Проект будет реализовываться на основе европейских производственных мощностей и тесного промышленного сотрудничества между Польшей и Украиной.

Детали

Польско-украинское СП сейчас завершает все формальные процедуры для запуска производственных линий. Компания Ponar Wadowice владеет контрольным пакетом в 51% акций в этом проекте. Как подчеркивается, это обеспечит СП стабильную финансовую, технологическую и организационную базу.

Создание PK MIL S.A. стало ответом на все больший спрос на проверенные, надежные и масштабируемые артиллерийские системы.

Производство в Польше открывает широкие возможности экспорта "Богданы" в другие страны. Предполагается, что САУ могут получить не только польские вооруженные силы, но и армии других европейских государств.

Новая компания позволит увеличить производственные мощности, сократить цепи поставок и обеспечить более эффективную координацию деятельности в оборонном секторе.

САУ 2С22 "Богдана" – первая украинская колесная самоходная артиллерийская установка калибра 155-мм, соответствующая стандартам НАТО. Она принята на вооружение ВСУ в 2023 году, имеет дальность стрельбы до 40-60 км, бронированную кабину и автоматизированную систему наведения. Обычно базируется на шасси КрАЗ, Tatra 8x8 или MAN.

Как сообщал OBOZ.UA, САУ "Богдана" презентовали на международной выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Гаубицу украинского производства доставили с помощью нашего самолета Ан-124 "Руслан". Сначала САУ отвезли в Словакию, а затем 28-тонную установку забрал самолет и доставил на открытую выставочную площадку.

