'Дайте нам ядерное оружие и ракеты для защиты': Зеленский озвучил желаемую альтернативу членству Украины в НАТО. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский высказал свою позицию относительно гарантий безопасности для Украины, если вступление в НАТО станет невозможным. По его словам, если Соединенные Штаты не готовы поддержать Украину в ее стремлении стать членом НАТО, то следует обеспечить страну альтернативными средствами защиты, в частности, ядерным оружием.

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Об этом глава государства сказал в интервью Пирсу Моргану. Зеленский отметил, что вступление в Альянс может затянуться "на годы или даже десятилетия", и поэтому возникает вопрос, как Украина сможет оградить себя от угрозы со стороны России в это время.

Он предложил, чтобы в случае отсутствия НАТО Украина получила необходимые ракеты и ядерное оружие для защиты.

"Если процесс принятия Украины в НАТО затягивается, не по нашей вине, на годы и десятилетия, у нас справедливый вопрос — что будет защищать нас от этого зла все это время. Какой пакет поддержки, какие ракеты? Дадут ли нам ядерное оружие? Пусть тогда дадут нам ядерное оружие", – сказал Зеленский.

Зеленский предложил, чтобы страны-партнеры помогли Украине финансировать миллионную армию и создать стабильные условия для людей по всей территории.

"Поэтому поступим так: верните нам ядерное оружие; отдайте нам ракетные комплексы; партнеры, помогите нам профинансировать миллионную армию, перебросьте свой контингент в те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации, чтобы люди были спокойны", – сказал он.

Президент также отметил, что если угроза членства Украины в НАТО стала основной причиной агрессии России, после отказа от этого членства Путин должен полностью отступить с украинской территории.

"Он (Путин. – ред.) вторгся, потому что боялся, что мы станем членами НАТО. Хорошо, мы не члены НАТО. Убирайся прочь с нашей земли", – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский сказал, что после вторжения россиян в Крым и на Донбасс в 2014 году Украина трижды несколько лет отправляла гарантам Будапештского меморандума запрос на консультации, как это прописано в документе. Однако все их проигнорировали.

Также президент отмечал, что Будапештский меморандум, подписанный 30 лет назад, не сработал. Это произошло потому, что страны, которые должны быть гарантами нашей безопасности, не были более жесткими к российскому диктатору Владимиру Путину и не осудили его.

Как сообщал OBOZ.UA, постпред Украины при ЕС с 2008 по 2010 годы Андрей Веселовский рассказал о предпосылках подписания Будапештского меморандума, объяснив, почему Украина добровольно отказалась от ядерного оружия. По его словам, тяжело искать виновных в том, что это соглашение было заключено.

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