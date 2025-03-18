"Дайте разрешение на пуск! Есть разрешение! Пуск!" Украинский военный рассказал, как расчет Frankensam уничтожает российские ракеты и дроны. Фото

На восточном направлении фронта 22-летний старший лейтенант Станислав с позывным "Шеф" руководит расчетом зенитного комплекса Frankensam. Он убежден, что его работа – лучшая в мире, ведь каждый день его подразделение защищает небо Украины, уничтожая вражеские ракеты и беспилотники.

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Frankensam – это модернизированный зенитный комплекс на базе "БУК-М1", эффективно выполняющий боевые задания. Военный рассказал о работе расчета и уничтожения российских ракет и беспилотников. Об этом говорится на Facebook-странице Командования Воздушных сил ВСУ.

Кроме "Шефа", о старой самоходной огневой установке заботятся другие бойцы. Они, находясь под постоянной опасностью и в грязи до колен, делают все возможное, чтобы техника не подвела в бою.

"Вот представьте – прямо на нас летит ударный дрон или ракета. Начинается реальный движ: "Ловим цель! Сопровождение стойкое! Дайте разрешение на запуск! Есть разрешение! Пуск! Цель уничтожена!" В такие моменты адреналин зашкаливает, а эмоции переполняют. В кабине – радость, возгласы, и, конечно… нецензурная лексика! Дальше – доклад "вверх". Разве в офисе получишь такие эмоции?" – рассказал защитник.

Станислав в 17 лет поступил в Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, а на 21-й день рождения пришелся его первый день службы в зенитной ракетной бригаде. С тех пор лучшие подарки для него – сбитые вражеские ракеты и дроны. Он признался, что сам избрал путь военного, поскольку хотел творить историю Украины своими руками. С начала полномасштабного вторжения он стремился как можно быстрее стать в строй и защищать небо.

"Часто на фронте можно услышать мысли типа: "Никто из нас не выбирал такую ​​жизнь, но мы здесь… "Так вот, я – выбирал! Хотел, чтобы история моей страны творилась среди них моими руками. Когда началась "полномасштабка", я еще учился в ХНУПСе. Не мог усидеть на месте, переполняло желание наконец-то стать в строй и вместе с другими воинами уничтожать оккупантов", – сообщил военный.

Защитник отметил, что этот комплекс не так современен и автоматизирован, как западные ЗРК, однако БУКа россияне боятся еще с первых дней войны благодаря ловкому уничтожению самолетов и вертолетов армии РФ. Когда враг знает, что где-то в засаде есть БУК, туда вражеские самолеты точно не будут приближаться.

Также Станислав поражает статистика боевой работы подразделения, в котором он служит. Его экипаж с большим нетерпением ждет, что в зону досягаемости комплекса залетит хотя бы одна российская "сушка", потому что на счет хочется записать не только ракеты и БПЛА, но и самолеты врага.

По его словам, работы хватает из-за значительного количества дронов, используемых вражескими солдатами. При этом Украина имеет недостаточное количество зенитно-ракетных комплексов для эффективного противодействия всем угрожающим направлениям, для прикрытия сотен объектов критической инфраструктуры Украины. "Их нужно больше в десятки раз!" – заметил военный.

Старший лейтенант подчеркнул, что комплексы ПВО до сих пор являются одной из приоритетных целей для оккупантов. В то же время с интеграцией в ЗРК ракет RIM-7 Sea Sparrow дальность действия "БУКов" немного сократилась, поэтому для эффективной работы нужно подъезжать ближе к линии боевого столкновения.

"Откровенно говоря, в моем экипаже такие энтузиасты, что все дружно отказываются от отпусков. Они точно – не трусы и не слабаки. К тому же мы крайне тщательно выбираем позиции, тщательно маскируемся, так что подстрелить нас не так просто. Да и как там говорят: "Кто как не мы?" А отдохнем после победы!" – подытожил защитник.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 марта Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, бронетехника, беспилотники и специальное оборудование.

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