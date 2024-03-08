Далеко не уедет? 'Атеш' зафиксировал прибытие военной техники РФ в Симферополь и сделал намек. Фото

Страна-агрессор Россия перебросила во временно оккупированный Крым очередную партию техники для своей армии. Военный эшелон заметили на железной дороге в Симферополе.

Об этом сообщило военное партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш". Там намекнули, что их агенты могут сделать так, чтобы вражеская техника не доехала до места назначения.

Отмечается, что поезд с военным грузом остановился на железнодорожной станции "Симферополь-Грузовой", для последующей переброски ее на фронт.

Также агенты "Атеш" нашли место для систематического скопления захватчиками различной техники тоже для перемещения на передовую при помощи железной дороги.

"Зная, где враг собирает технику для транспортировки, можно очень хорошо помочь оккупантам не доехать к месту назначения", – намекнули партизаны.

Они призвали присоединяться к их движению, чтобы выгнать российских оккупантов с украинской земли.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты "Атеш" разведали предприятие в Евпатории, где оккупанты ремонтируют артиллерию. После этого захватчики перевозят ее на железнодорожный склад, а затем отправляют на фронт.

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