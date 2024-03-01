Агенты 'Атеш' разведали предприятие в Евпатории, где оккупанты ремонтируют артиллерию. Фото

В Евпатории во временно оккупированном Крыму украинские партизаны обнаружили предприятие, где оккупанты ремонтируют свою артиллерию. После ремонта технику направляют на железнодорожный склад, а затем отправляют на фронт в Украине.

Об этом сообщили агенты военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ". Партизаны также опубликовали координаты места, где производится ремонт артиллерии.

На заводе ведется ремонт артиллерийского вооружения, такого как Д-30, более 8 единиц 152-мм самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С", а также разнообразные транспортные средства.

Координаты расположения:

– 45.213382, 33.373153

– 45.214520, 33.373053

Напомним, что во временно оккупированном россиянами Мариуполе украинские патриоты следят за действиями врага. Партизаны поделились новым видео с перемещением военной техники ВС РФ по городу. Записи сделал агент партизанского движения, находясь на остановке общественного транспорта в районе площади Свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, успешные действия Вооруженных сил Украины на фронте заставляют российских оккупантов расконсервировать свои резервы. Агенты украинско-крымскотатарского движения "Атеш" зафиксировали, что оккупанты перебросили по железной дороге в Крым десятки советских танков Т-62.

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