"Охота" продолжается: агенты "Атеш" показали, как следят за оккупантами в Мариуполе. Видео

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе украинские патриоты следит за действиями врага. Партизаны поделились новым видео с перемещением военной техники ВС РФ по городу.

Соответствующими кадрами 26 февраля поделился Telegram-канал "Атеш". Записи сделал агент партизанского движения, находясь на остановке общественного транспорта в районе площади Свободы.

"Наши агенты, вместе с нашими коллегами из "Маріуполь.Спротив", каждый день осуществляют разведывательную деятельность в городе с целью увеличения числа диверсионных операций и максимальной поддержки Сил обороны Украины", – подчеркнули представители "Атеш".

Партизаны заявили, что готовы неустанно продолжать свою опасную работу, чтобы уменьшить военный потенциал страны-агрессора России в оккупированном украинском Мариуполе.

На видео видно, что по городу активно ездили грузовики захватчиков с нарисованным опознавательным знаком треугольник. Также перемещалась тяжелая техника на тягачах.

Как писал OBOZ.UA:

– В феврале в Мариуполе на Донетчине жилые дома центрального района остались без электроснабжения и отопления. Люди замерзали, но псевдоадминистрация и коммунальные службы игнорировали проблемы жителей.

– Ранее Мариупольский горсовет показал, как сейчас выглядит Левобережный район. Большинство мариупольских домов за два года российские оккупанты так и не восстановили.

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