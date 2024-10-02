Дали почти по 30 лет заключения: на оккупированной Донетчине устроили судилище над пленными украинскими морпехами. Видео

В террористической организации "ДНР", подконтрольной Кремлю, устроили еще одно судилище над украинскими военными, которые попали во вражеский плен после героической обороны Мариуполя. Под "суд" врага попали Богдан Потапов, Дмитрий Брайко и Эскендер Кудусов.

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Все они – бойцы бригады морской пехоты. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре государства-агрессора России.

Трех защитников Украины, которые вышли в плен под гарантии международных организаций, псевдосуд "ДНР" приговорил по сфальсифицированному обвинению к 28 и 29,5 годам. Террористы приписали им "убийство двух гражданских во время боевых действий".

В российской генпрокуратуре выдали, что Кудусов и Брайко в апреле 2022 года якобы приказали Потапову ликвидировать пешеходов, пересекавших железнодорожный мост в Мариуполе. Последний выполнил приказ, расстреляв граждан из автомата, утверждают россияне.

Потапова и Брайко террористы "ДНР" приговорили к 28 годам колонии строгого режима, Кудусова – к 29 годам 6 месяцев.

Советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своем канале в Telegram напомнил, что именно российские оккупационные войска заставляли гражданское население в Мариуполе надевать белые повязки, аналогичные тактической маркировке именно россиян.

"Еще тогда, весной 2022 года я писал, что потом они это используют – пришло время", – отметил Андрющенко.

В общей сложности уже более 120 героев обороны Мариуполя приговорены к большим срокам за преступления, которых они не совершали.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале подконтрольный России "Верховный суд ДНР" "осудил" сразу 33 украинских военных на срок от 27 до 29 лет в колонии строгого режима.

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