'Дальнобойность должна быть достаточной': Зеленский объяснил, почему важно уничтожить российскую военную авиацию там, где она базируется. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал мир принять системное решение по украинской дальнобойности. Только уничтожив российскую военную авиацию там, где она базируется, можно прекратить российский террор и спасти жизни.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский говорил в вечернем обращении к украинцам 15 сентября. Он отметил, что в Харькове до сих пор разбирают завалы на месте российского авиаудара по жилой многоэтажке.

"Был пожар, завалы перекрытий. Известно о людях под завалами. По состоянию на сейчас 35 раненых, и среди них – трое детей. На место оперативно прибыли все службы, спасатели, медики, коммунальные службы, и всем, кто пострадал, оказывается помощь", – проинформировал украинский лидер.

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