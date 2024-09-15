"Зеленский хочет добиться перелома": в Bild рассказали детали плана победы Украины

Украинский план победы в войне против российских оккупантов должен привести к переломному моменту. Президент Владимир Зеленский лично презентует его главе США Джо Байдену и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

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В BILD заявили, что Украина будет просить разрешения бить по военным целям в России дальнобойным западным оружием, потому что это предусмотрено в стратегии победы. В то же время план якобы не исключает соглашение на локальное прекращение огня на некоторых участках фронта и "временное замораживание ситуации" там.

"Зеленский сейчас хочет положить все яйца в одну корзину и попытаться добиться перелома на поле боя", – сказал военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене (ФРГ).

По его словам, Силам обороны необходимо "решение Байдена", что свидетельствует о том, "в каком отчаянии находится Украина".

В то же время на конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве Зеленский подчеркнул, что нам нужны обещанные пакеты помощи от партнеров, которые были предоставлены лишь частично либо сильно опаздывают.

"Из более 60 обещанных истребителей F-16 в Украину пока прибыло только шесть. До сих пор нет ни одного следа от 400 тяжелых бронированных машин из Германии, которые должны были быть доставлены в Украину с начала года", – напомнило немецкое издание.

Зеленский также сказал, что если мир проиграет кремлевскому диктатору Владимиру Путину, "это будет одной из самых больших трагедий в истории".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 14 сентября глава Украинского государства анонсировал личную встречу с Джо Байденом, Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

– По словам Владимира Зеленского, его разговор с Трампом, который состоялся два месяца назад, был "хорошим". Кандидат в президенты США от Республиканской партии якобы был благосклонен и "понимает, как тяжело выжить во время войны".

– Зеленский ранее говорил, что наш стратегический план победы "откровенный" и "понятный". Он не будет включать в себя много пунктов.

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