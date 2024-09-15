'Украина против любой заморозки войны': в ОП опровергли статью Bild о плане победы Зеленского

Украина не заинтересована в любой заморозке войны. Подробности о нашей стратегии победы, опубликованные немецким изданием Bild, не соответствуют действительности.

В комментарии OBOZ.UA источник из Офиса президента Украины подчеркнул, что Bild распространил фейк. Журналисты не видели плана победы, и из тех нескольких людей, которые на сегодняшний день вовлечены президентом Владимиром Зеленским в подготовку стратегии, никто с представителями Bild не говорил.

"Минск-3 или любой другой никто россиянам не подарит", – подчеркнул наш собеседник.

Власти страны на всех уровнях постоянно озвучивают, что против заморозки войны. И для нас важно, чтобы Соединенные Штаты поддержали именно план победы Украины, а не капитуляции или заморозки, отметил представитель ОП.

Эта стратегия будет представлена сначала именно США, потому что Вашингтон способен обеспечить реализацию ее наполнения, добавил источник.

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Напомним: в Bild ранее заявили, что план Украины якобы не исключает локальное прекращение огня на некоторых участках фронта и "временное замораживание ситуации" там. Также, согласно плану, Киев будет просить у Запада разрешение бить по военным целям в России дальнобойным иностранным оружием. В Офисе президента опровергают правдивость статьи Bild.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Чтобы презентовать план Украины представителям США, президент Украины Владимир Зеленский совершит поездку в Америку.

– Глава государства ранее говорил, что наш стратегический план победы "откровенный" и "понятный", в нем не будет много пунктов.

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