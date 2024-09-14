УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Он был очень благосклонен": Зеленский рассказал об откровенном разговоре с Трампом

Марина Погорилко
War
2 минуты
1,5 т.
'Он был очень благосклонен': Зеленский рассказал об откровенном разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский поделился деталями своего разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, который состоялся два месяца назад. Глава государства назвал его "хорошим" и отметил, что американский политик был благосклонен, он "понимает, как тяжело выжить во время войны".

Видео дня

Об этом украинский лидер рассказал в интервью американскому журналисту CNN Фариду Закарии. Комментируя последние заявления Трампа, Зеленский сказал, что не понимает их, однако предвыборные заявления не всегда бывают реальными, хотя они заставили Украину волноваться.

"Он был очень благосклонен": Зеленский рассказал об откровенном разговоре с Трампом

"Но у меня был телефонный разговор с Дональдом Трампом и он был очень благосклонен, у нас был хороший разговор. Речь идет о разговоре около двух месяцев назад. Он понимает, как трудно выжить во время войны. Именно поэтому я хочу поделиться этим планом, чтобы услышать его реакцию", – сказал президент.

В то же время он отметил, что прежде всего ознакомит с мирным планом американского лидера Джо Байдена. Также считает правильным показать его обоим кандидатам на пост президента – Дональду Трампу и Камале Гаррис, и Конгрессу США. После этого мирный план покажут людям.

Напомним, ранее в команде Трампа был озвучен возможный подход к завершению войны в Украине. План может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на территории Украины и отказ нашего государства от членства в НАТО. Такой подход существенно отличался бы от нынешней политики администрации Джо Байдена, направленной на оказание военной и другой помощи Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Трамп заявил, что в случае победы на выборах он закончит войну в Украине еще до официального вступления в должность – инаугурация должна состояться 20 января 2025 года. Его план состоит в том, чтобы снизить цены на энергоносители вдвое или больше.

– Вице-президент США Камала Гаррис раскритиковала "мирный план" Трампа и его обещания закончить войну за 24 часа. Это окончание, по ее словам, будет в том, что Трамп просто откажется от поддержки Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!