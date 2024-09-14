'Он был очень благосклонен': Зеленский рассказал об откровенном разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский поделился деталями своего разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, который состоялся два месяца назад. Глава государства назвал его "хорошим" и отметил, что американский политик был благосклонен, он "понимает, как тяжело выжить во время войны".

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Об этом украинский лидер рассказал в интервью американскому журналисту CNN Фариду Закарии. Комментируя последние заявления Трампа, Зеленский сказал, что не понимает их, однако предвыборные заявления не всегда бывают реальными, хотя они заставили Украину волноваться.

"Но у меня был телефонный разговор с Дональдом Трампом и он был очень благосклонен, у нас был хороший разговор. Речь идет о разговоре около двух месяцев назад. Он понимает, как трудно выжить во время войны. Именно поэтому я хочу поделиться этим планом, чтобы услышать его реакцию", – сказал президент.

В то же время он отметил, что прежде всего ознакомит с мирным планом американского лидера Джо Байдена. Также считает правильным показать его обоим кандидатам на пост президента – Дональду Трампу и Камале Гаррис, и Конгрессу США. После этого мирный план покажут людям.

Напомним, ранее в команде Трампа был озвучен возможный подход к завершению войны в Украине. План может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на территории Украины и отказ нашего государства от членства в НАТО. Такой подход существенно отличался бы от нынешней политики администрации Джо Байдена, направленной на оказание военной и другой помощи Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Трамп заявил, что в случае победы на выборах он закончит войну в Украине еще до официального вступления в должность – инаугурация должна состояться 20 января 2025 года. Его план состоит в том, чтобы снизить цены на энергоносители вдвое или больше.

– Вице-президент США Камала Гаррис раскритиковала "мирный план" Трампа и его обещания закончить войну за 24 часа. Это окончание, по ее словам, будет в том, что Трамп просто откажется от поддержки Украины.

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