Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два склада боеприпасов на оккупированной Луганщине: что известно

В ночь на 19 августа Служба безопасности Украины провела очередную успешную операцию на оккупированной территории. Дальнобойные беспилотники уничтожили два вражеских склада боеприпасов в Луганской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, фото с последствиями атаки OBOZ.UA предоставили собственные источники. "Бавовна" произошла в н.п. Белокуракино, на месте поражения возник сильный пожар

"В ночь на 19 августа дроны СБУ устроили "бавовну" на двух складах боеприпасов россиян в населенном пункте Белокуракино на временно оккупированной Луганщине. Этот городок расположен на важной железнодорожной ветке, по которой из России поставляют боеприпасы на линию фронта, в частности на Покровское направление", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, дроны по меньшей мере семь раз попали по территории складов. В результате взрывов возник масштабный пожар, зафиксированный и международным сервисом FIRMS, который мониторит возгорания в режиме реального времени по всему миру.

В ведомстве заверили, что СБУ продолжает наносить системные удары в глубоком тылу противника, чтобы ослабить наступательный потенциал российской армии. Уничтожение складов боеприпасов и техники оккупантов непосредственно поддерживает украинских воинов на передовой.

"Демилитаризация военных складов и техники оккупантов будет продолжаться и в дальнейшем", – указано в сообщении.

Напомним, на днях в Мелитополе украинские силы уничтожили склад боеприпасов и личный состав российских войск, переброшенных на Запорожское направление. Операцию осуществило Главное управление разведки Минобороны Украины. Сильный взрыв прогремел в момент заезда вражеского грузовика с личным составом к пункту дислокации путинских войск на территории промзоны в районе проезда Корвацкого в Мелитополе.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне в Генштабе заявили об ударе по важному объекту ВПК в Московской области. Речь идет о технопарке "Резонит" в Зубово Московской области. Операцию провели подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

