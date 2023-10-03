Западные СМИ пишут о передаче АТАКМС, как о свершившемся факте несмотря на то, что решение об их отправке опровергли в Белом доме. На прошлой неделе советник Байдена по нацбезопасности Салливан заявил, что АТАКМС Украине передавать пока не будут, хотя CNN, NYT, FT писали о том, что Вашингтон планирует передать Украине кассетные АТАКМС старых версий. Видимо, слова Салливана СМИ не убедили. CNN и Politico продолжают обсуждать уже будущий эффект от этих ракет на поле боя. Politico прямо пишет о передаче этих ракет, как об уже согласованной Штатами.

Вспоминается анонс передачи британских крылатых ракет Storm Shadow, которыми был нанесен первый удар сразу после анонса их передачи. С АТАКМС может повториться та же история, когда ВСУ ударят ими по оккупантам спустя часы после их анонса. Может, АТАКМС уже в Украине и ждут своего часа, лучшего момента быть использованными самым эффективным образом против российских войск.

Сложно не заметить, как активно развиваются дальнобойные возможности украинской армии. Британские и французские крылатые ракеты, модернизированный Нептун, отечественные дроны-камикадзе самых разных моделей, уже достающие до Краснодара, Москвы и Пскова... Но эти возможности постоянно развиваются. Не так давно CNN писало о разработке в Украине дронов с дальностью в несколько тысяч километров. О разработке новых ракет говорят украинские официальные лица.

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Новые дальнобойные возможности появятся и благодаря зарубежным поставкам. Помимо АТАКМС, уже в середине осени должны начаться поставки новейшей системы GLSDB, анонсированной еще в январе. Это новейшая американская разработка, позволяющая из Хаймарса запускать небольшие высокоточные барражирующие бомбы на дистанцию до 150км. Задержка в поставках связанна с тем, что это новейшая система, не стоящая на вооружении. Производство требовалось начать с нуля.

Уже ставших привычными Storm Shadow тоже может стать больше. Летом Британия совместно с несколькими европейскими странами организовала фонд, через который профинансировала производство неназванной дальнобойной ракетной системы. С высокой уверенностью можно утверждать, что было профинансировано производство новых партий Storm Shadow как раз для Украины, ведь других очевидных вариантов нет.

Очевидно, что по российскому тылу не просто будут часто наноситься удары, он будет регулярно простреливаться. Этой зимой и осенью ни российская логистика, ни колаборанты, спокойно спать уже не будут нигде. Враг под прицелом на Луганщине, Донецкой области, в Запорожской и Херсонской областях и даже в Крыму. Ракет и беспилотников у ВСУ будет становится всё больше и больше.