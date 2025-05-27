Дальность более 1000 км: что известно о самой дальнобойной европейской ракете MdCN и может ли ее получить Украина

26 мая стало известно, что Германия, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки сняли ограничения на дальность действия для вооружения, предоставляемого Украине. Относительно ракет, которыми располагает Европа, стоит выделить крылатую ракету MdCN или SCALP Naval, имеющуюся в арсенале Франции, ее дальность составляет более 1 тыс. км.

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Такое расстояние уж точно может свидетельствовать о возможности действительно дальнобойных ударов. OBOZ.UA рассказывает подробнее о вышеупомянутом виде вооружения.

MdCN (Missile de Croisière Naval) – это крылатая ракета морского базирования, созданная на основе SCALP. Заявленная дальность ее действия превышает 1000 км, а по некоторым источникам – достигает 1400 км. Вес боевой части составляет около 300 кг.

Как следует из названия, ракета предназначена для запуска с морских платформ и использует вертикальные пусковые установки A70 Sylver высотой примерно 7 метров. На сегодня нет подтвержденной информации о возможной передаче Францией этих ракет. К тому же для их использования на суше нужно решить вопрос наземной пусковой инфраструктуры, в частности создание аналога контейнерной системы запуска Mk 70, применяемой для Tomahawk.

Такие работы предусмотрены в рамках инициативы по созданию наземной крылатой ракеты в рамках проекта ELSA (European Long-range Strike Approach), хотя реализация пока продвигается медленно. В то же время существуют наземные испытательные платформы и временные технические решения, которые могут быть задействованы.

Так что, если речь когда-нибудь зайдет о применении MdCN или перспективной Land Cruise Missile, речь будет идти о существенно большей дальности поражения целей. В то же время следует учитывать, что количество таких ракет ограничено: по некоторым источникам, Франция располагает лишь около 200 единиц.

Что известно о MdCN или SCALP Naval

SCALP Naval был разработан компанией MBDA в рамках программы MdCN для ВМС Франции, без участия других партнеров, как модификация крылатой ракеты SCALP EG морского (надводного и подводного) базирования с дальностью около 1000 км.

SCALP Naval имеет новый цилиндрический корпус адаптированный для пусков из торпедных аппаратов подводных лодок и вертикальной пусковой установки надводных кораблей. В отличие от SCALP-EG, запускаемой с самолета-носителя, морской вариант оснащен твердотопливным ускорителем. Вариант ракеты для ПЛ помещается в специальный контейнер, гидродинамически сбрасываемый при выходе ракеты из воды.

Ракеты используются французскими многоцелевыми фрегатами типа "Аквитания", оснащенных вертикальными ПУ Sylver A70 и атомными подводными лодками типа "Баракуда", которые используют для запуска ракет 533-х миллиметровые торпедные аппараты.

19 мая 2015 года многоцелевой фрегат "Аквитания" успешно осуществил пуск SCALP у острова Левант. По данным DGA, это первый случай, когда европейский надводный корабль осуществил пуск крылатой ракеты.

20 октября 2020 года SNA Suffren осуществил первые испытания ракетами SCALP.

18 апреля 2024 года фрегат "Аквитания" и подводная лодка класса "Суффрен" осуществили симулятивные учебные стрельбы MdcN, и две ракеты синхронно достигли цели.

Напомним, новое федеральное правительство Германии в начале мая 2025 года засекретило поставки оружия для Сил обороны Украины. Последний раз список военной помощи обновлялся 6 мая, в день голосования за канцлера Фридриха Мерца.

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