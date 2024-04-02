Атакован нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО в Нижнекамске (это уже 1200 км от украинской границы). Завод находился на пятом месте в рейтинге крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России с объемом переработки в 16,2 миллиона тонн нефти в год.

Атакован завод в особой экономической зоне "Алабуга". На нем собирали дроны-камикадзе Shahed (Герань-2).

Вчера было два больших пожара — в Подмосковье горел завод "Электроизолит", а в Екатеринбурге горело одно из крупнейших в России промышленных предприятий "Уралмашзавод".