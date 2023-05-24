Дальность поражения 500 км: что за крылатые ракеты TAURUS может передать Украине Германия

На днях в Германии заговорили о передаче Украине крылатых ракет TAURUS с дальностью поражения до 500 км. Об этом в интервью немецкому изданию заявил представитель оппозиционного к правительству Олафа Шольца Христианско-демократического союза (ХДС), полковник Бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер.

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"Партнеры Украины должны сейчас пойти ва-банк и поставить Украине все, что она может задействовать для боя, с одновременным взаимосвязанным использованием нескольких видов вооружений, допустимых с точки зрения международного права. Украине нужно передать все виды вооружений, которые использовало бы НАТО, и никаких "красных линий" больше не должно быть", – сказал он, добавив, что ракеты TAURUS могут стать очень полезным вкладом со стороны Германии.

Конечно, это лишь заявление оппозиционного политика, не влияющего на принятие таких решений, однако, как показывает практика, с таких заявлений все и начинается. Поэтому OBOZREVATEL решил разобраться – что это за ракеты и чем они усилят ВСУ, когда поступят в Украину.

Предпосылки

Наряду с системами ПВО и боевой авиацией ракеты дальнего радиуса действия всегда были в приоритете среди запросов украинской власти на иностранную военную помощь. Оно и понятно – это некая "длинная рука", которая при умелом использовании позволяет наносить врагу потери как в живой силе и военной технике, так и поражать стратегические объекты в тылу, какие как склады с вооружением, командные центры, мосты, аэродромы, корабли и т. д.

В настоящее время Украина имеет только два вида вооружения (кроме систем ПВО), которыми можно вести огонь на расстоянии более 200 км: ракеты наземного базирования "Нептун" с дальностью поражения до 280 км и авиационные ракеты Storm Shadow с радиусом действия до 560 км. Понятно, что для качественного решения поставленных войной задач этого мало, а долгожданные ракеты ATACMS с радиусом действия 300 км США до сих пор не спешат предоставлять.

Что такое TAURUS

TAURUS KEPD 350 (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System/Kinetic Energy Penetrating Destroyer) – это авиационная дозвуковая крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных ПВО противника.

Ракета разработана и производится в Германии компанией Taurus Systems GmbH – совместным предприятием немецкого разработчика ракет MBDA Deutschland и шведской оборонной компании Saab Bofors Dynamics AB.

Работа над разработкой ракеты стартовала в 1994 году и продолжалась вместе с испытаниями более десяти лет. Только в 2005 году ракета была взята на вооружение – сначала армией Германии (для вооружения самолетов Panavia Tornado и Eurofighter Typhoon), а впоследствии вооруженными силами Испании (для самолетов F/A-18) и Южной Кореи (для самолетов F-15K).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005-го по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

TAURUS KEPD 350 – это ракета весом 1400 кг и длиной 5 метров, официальная дальность полета которой зафиксирована на уровне 500 км. То есть, по большому счету, это некий немецко-шведский аналог франко-британской ракеты Storm Shadow.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Система подрыва боевой части может программироваться на воздушный или подземный подрыв. В случае воздушного подрыва оба заряда подрываются одновременно, в случае подземного – сначала срабатывает кумулятивный (бронебойный) заряд, проделывая отверстие в укрытии, после чего взрывается фугасный, нанося основное поражение.

Модификации TAURUS

TAURUS позиционируется производителем как семейство модульных ракет, которые могут быть оснащены различными типами боевой части и стартовать с разных типов платформ: наземных, морских и авиационных. Правда, на уровне серийного производства известно только об авиационных ракетах.

Кроме базовой модели, параметры которой указаны выше, предлагаются следующие ракеты:

TAURUS KEPD 350 L (Light – легкий) – это модификация с меньшим объемом топлива и облегченной боевой частью, позволяющая снизить массу для размещения на самолетах-носителях с меньшей грузоподъемностью. Дальность полета этой ракеты уменьшена до 400 км, а крейсерская скорость составляет 0,6-0,9 Маха.

TAURUS MP (Modular Payload – модульная полезная нагрузка) – ракета, предусматривающая возможность установки на место боевой части любого полезного груза.

TAURUS M – ракета с многозарядной боевой частью для поражения рассредоточенных малоразмерных целей, таких как позиции средств ПВО, пусковые установки, командные пункты и т. п.

TAURUS HPM (High Power Microwave – микроволновое излучение высокой мощности) – вариант ракеты, спроектированный для временного выведения из строя информационных систем противника и его источников энергии. В TAURUS HPM устанавливается нелетальная боевая часть, которая вызывает указанный эффект в электронных системах.

TAURUS T – специальный вариант ракеты, адаптированный для сброса с военно-транспортных самолетов. В такие самолеты можно загрузить до 12 ракет типа TAURUS T для проведения атак на более дальних дистанциях, чем позволяет применение тактической истребительной авиации. Такая ракета размещается в грузовом отсеке на специальном поддоне, извлекаемом парашютной системой через заднюю дверь самолета. Такая возможность предусмотрена для стран, военно-воздушные силы которых не имеют дорогих дальних бомбардировщиков.

Перспективы

Сама идея передачи Украине крылатых ракет TAURUS выглядит очень привлекательной, даже несмотря на то, что пусковыми установками для них являются истребители Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon, F/A-18 и F-15, которых на вооружении Воздушных сил ВСУ нет и пока не предвидится. Ведь подобные ракеты Storm Shadow уже успешно адаптированы к украинским бомбардировщикам Су-24М.

На востребованности такого оружия лишний раз останавливаться не нужно – она и так очевидна. Вооруженным силам Украины такие ракеты нужны как для перелома оперативной обстановки на линии фронта (после нескольких месяцев "HIMARS-шоу" россияне изменили логистику поставок боеприпасов и теперь разворачивают склады с боекомплектом на расстоянии более 100 км от передовой), так и для уничтожения складов баллистических и крылатых ракет на территории РФ и в оккупированном ею Крыму.

Однако надо четко осознавать, что пока что речь идет только о заявлении политика, который не участвует в принятии решений о передаче оружия, тогда как более предметной информации о возможных поставках этих ракет не поступало. Но, как говорил писатель украинского происхождения Антон Чехов, "если в начале пьесы на стене висит ружье, то до конца пьесы оно должно выстрелить". С ракетами Storm Shadow именно так и произошло.

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