"Дальше – коллапс": Ягун сказал, сколько еще времени Россия сможет поддерживать наступательный потенциал

У государства-агрессора России сейчас есть достаточно ресурсов и резервов для того, чтобы поддерживать темп своих наступательных операций на фронте в Украине только до конца 2025 года. После этого Москва может столкнуться с экономическим коллапсом.

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Об этом сказал заместитель главы Службы безопасности Украины в 2014-2015 годах генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире канала Эспрессо в пятницу, 5 июля. По его словам, таковы прогнозы не только военных, но и экономических экспертов.

"Большинство специалистов сейчас склоняется к тому, что если ситуация будет продолжаться на том уровне, на котором она есть, то Россия может поддерживать темп наступательных операций до конца 2025 года. Если ничего не будет кардинально меняться, то в конце 2025 года, зима-осень, может просто произойти экономический коллапс (в России. – Ред.). Их государство не будет способно выдерживать ситуацию, которую они сами породили, в том темпе, который есть сейчас", – сказал Ягун.

В то же время, по его словам, это может произойти и раньше. К примеру, если Силы обороны Украины смогут провести контрнаступательные операции на линии фронта. Кроме того, могут произойти и другие события, в частности, внутри самой России.

"Мы говорим о ресурсах России. Для того чтобы проводить наступательные операции нужны ресурсы и средства. Поэтому о сроке до конца 2025 года говорят не столько военные эксперты, сколько экономисты", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский считает, что армия РФ концентрирует основные усилия на восточном фланге фронта, поскольку не имеет достаточных резервов для того, чтобы пойти в решительное наступление стратегического уровня.

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