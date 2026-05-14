'Дань' командирам и нулевые шансы выжить: пленный оккупант пожаловался на 'порядки' в армии Путина. Видео

Российский военный Александр Князев, который попал в плен ВСУ в районе Рай-Александровки Донецкой области, рассказал о жестоких порядках в рядах армии РФ. Командиры требовали деньги с подчиненных, а бойцов фактически бросали на смерть.

Оккупантам запрещали отступать под угрозой "обнуления". Об этом военнопленный рассказал для украинского государственного проекта "Хочу найти".

Пленный оккупант Александр Князев, 1984 года рождения, служил в 6-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ (в/ч 41624). Уже в первые дни пребывания на фронте он понял реальное положение дел в российской армии.

Военный утверждает, что командиры собирали с личного состава большие суммы денег якобы "на дроны", хотя обеспечением армии должно заниматься государство.

"Отношение командиров – просто ужасное, просто ужасное. Собирают деньги на "птички", якобы на "птички". То, что, вообще-то, должно обеспечивать государство. Облагают всех данью: с тебя – пятьдесят тысяч, с тебя – тридцать, с тебя – сорок", – заявил Князев.

Когда командир приказал ему идти вперед, ориентируясь по дрону. По словам пленного, фактически его вели просто на позиции ВСУ, где ранее уже погибли другие российские военные.

"Командир мне говорит идти только вперед, назад не сдавать, потому что обнулят тебя сразу. Но это я и сам знаю. Водили уже пятерых наших ребят – их "за две сотни". И вот следующий должен был быть я", – рассказал оккупант.

Князев говорит, что по дороге попал под обстрел и чудом выжил после нескольких сбросов боеприпасов.

"На меня начинают сбросы делать. Чудом я просто остался живым. Не взорвался ПАВ, не взорвалась ТМК одна. Чудом я остался жив", – заявил он.

После пережитого россиянин заявил, что не советует другим гражданам РФ подписывать контракт и отправляться на войну против Украины.

"Ребята, не советую я вам идти на СВО. По своему опыту я это понял в первый день", – сказал Князев.

Проект "Хочу найти" занимается поиском российских военных, которые пропали без вести или попали в плен в Украине. Родственники Князева уже получили подтверждение его пребывания в статусе военнопленного.

