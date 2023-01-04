Данилов: ни одна разведка мира не давала Украине шансов в войне против России

Ни одна западная разведка до полномасштабного вторжения не верила, что Украина устоит в войне против России. По прогнозам три дня отводилось на захват Киева и три недели – всей Украины, включая Львов.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время интервью, которое транслировалось в рамках национального телемарафона "Единые новости". Он напомнил, что высшему украинскому руководству было предложено эвакуироваться из страны.

По его словам, представители разных спецструктур стран-партнеров приезжали в Киев и прогнозировали оккупацию Украины, ликвидацию высшего военно-политического руководства, концлагеря и фильтрационные лагеря. До 7 марта россияне должны были захватить Киев и все Левобережье Украины, а в течение нескольких недель – остальную часть Украины.

"Это то, что они нам говорили. Я им отвечал, что вы просто нас не знаете. Такого не будет. Хочу, чтобы у вас было понимание: ни одна разведка мира, ни одна страна не давала нам шанса от слова "совсем". Они все считали, что у нас не будет таких способностей", – рассказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что на каждой встрече партнеры предупреждали об угрозе физической ликвидации высшего руководства украинского государства и всегда предлагали эвакуацию.

Как известно, 24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину с целью оккупации территории и свержения украинской власти. Однако украинский народ дал достойный отпор, сорвав первоначальные планы врага.

По состоянию на утро 4 января 2023 с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 108,9 тысяч человек убитыми и тысячи единиц военной техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская армия терпит сокрушительные поражения в войне против Украины, а "стратегические союзники" страны-агрессора отказываются ее поддерживать. Планы главы РФ Владимира Путина на 2022 год пошли не так, как он ожидал, и год закончился для него еще большими неудачами.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов проанонсировал большое контрнаступление Вооруженных сил Украины в марте 2023 года. По его словам, самыми горячими боями будут в марте.

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