Данилов предупредил, что прорывы могут быть еще в ряде областей РФ

Жители районов России, прилегающих к границе с Украиной, а также других регионов, проявят активность и могут организовать протесты вплоть до того момента, когда конфликт между двумя странами будет разрешен. При этом небезопасность будет ощущаться в любом уголке РФ.

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Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона. Журналисты обратились к Данилову с вопросом о возможности подобных инцидентов, схожих на тот, что произошел в Белгородской области, в других регионах России.

"Брянская, Курская, Воронежская области, другие края – они не могут быть в безопасности с учетом того, что количество российских граждан, которые против того режима, конечно, они могут в любой точке РФ вставать на протесты. Более того, я уверен, что это будет постоянный процесс до нашей победы", – заявил Данилов.

Примечательно, что высказывание секретаря СНБО было сделано в то время, когда проходила операция "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Белгородской области. По словам бойцов этих подразделений, они не сталкивались с сопротивлением со стороны местного населения во время своих действий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские добровольцы, воюющие за Украину, 22 мая сообщили о новом, уже третьем рейде на территорию РФ. Они заявили об "освобождении Козинки" Белгородской области и захождении передовых групп в Грайвороне.

– В ГУР подтвердили, что российские добровольцы проводят операцию в Белгородской области и назвали ее основную цель.

– 23 мая в России заявили о новой атаке "ДРГ" на Белгородскую область. По данным источников в украинской разведке, РФ хотела перебросить туда дополнительные войска.

– Также стало известно, что украинские военные не участвуют в операции в Белгородской области, а РДК и легион "Свобода России" понесли незначительные потери.

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