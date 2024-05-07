Дания объявила о новом пакете помощи Украине: что в него войдет

Во вторник, 7 мая, Дания объявила о новом пакете помощи Украине. Датское правительство выделяет 250 млн датских крон (33,5 млн евро) на срочные базовые потребности самых уязвимых групп населения в Украине.

Об этом сообщается на веб-сайте МИД Дании. Министр по делам международного развития Дании Дэн Йоргенсен подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Украине чрезвычайно серьезна.

По его словам, этот новый пакет поддержки предназначен для обеспечения срочной гуманитарной помощи и защиты наиболее уязвимых групп населения, что может спасти их жизнь.

"Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, тысячи домов были разрушены, больницы подверглись бомбардировкам, а предметы первой необходимости, такие как вода, отопление и электроэнергия, являются дефицитными ресурсами для многих украинцев. В районах, расположенных поблизости от линии фронта, ситуация достигла катастрофического уровня. Особенно уязвимы женщины и дети. Этим новым пакетом поддержки мы стремимся обеспечить срочную гуманитарную помощь и защиту для наиболее уязвимых групп населения, что может спасти их жизнь", – заявил он.

По имеющимся данным, этот пакет помощи включает в себя базовую чрезвычайную помощь в виде продовольствия, медикаментов, воды и жилья для украинцев в наиболее пострадавших районах.

Особое внимание уделяется защите наиболее уязвимых слоев населения, включая детей, нуждающихся в безопасной среде и поддержке для продолжения обучения даже в период войны.

Также пакет поддержки направлен на предотвращение, смягчение и реагирование на риски, с которыми сталкиваются женщины и девушки, включая насилие и психосоциальную поддержку.

Напомним, власти Дании приняли решение выделить на помощь Украине, которая продолжает бороться с российским полномасштабным вторжением, еще около $630 млн. Речь идет о выделении дополнительных средств на 2024 год в Украинский фонд, в рамках которого Киеву передают военную помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале апреля стало известно, что Дания выделила 40 млн датских крон (около $6 млн) на восстановление энергетической системы Украины после ракетных ударов российских войск.

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