Дания передала Украине 6 дронов для разминирования: Резников рассказал подробности. Видео

Еще одно государство передало новую военную помощь украинской армии. Воины Сил обороны получили от Дании шесть современных дронов для обнаружения мин.

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Об этом на своем аккаунте в Twitter сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в пятницу, 14 июня. Техника уже находится на передовой, министр опубликовал видеоролик с демонстрацией ее использования (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он высказал благодарность исполняющему обязанности министра обороны Дании Троэльсу Лунд Поульсену, а также экс-главе этого ведомства, а ныне министру промышленности, бизнеса и финансов Мортену Бедскову.

Как говорится в сообщении Резникова, эти беспилотники используются для нетехнического обследования территорий, в том числе водоемов, на наличие взрывоопасных предметов.

"Это новейший инновационный подход к обследованию территорий. Я благодарен нашим датским друзьям", – отметил министр.

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