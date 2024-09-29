Дания выделила Украине 629 млн долларов: на что потратят средства

Дания выделит Украине почти 629 млн долларов для закупки вооружения через украинскую оборонную промышленность. Профинансированное Данией оружие и технику украинского производства планируется поставить воинам Сил обороны на передовую до конца года.

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Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщило министерство обороны Дании. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, его украинский коллега Рустем Умеров и министр стратегической промышленности Герман Сметанин подписали в Киеве протокол о продолжении закупки оружия через украинскую оборонную промышленность.

Закупки будут профинансированы на 1,3 млрд датских крон (194,6 млн долларов), которые правительство страны выделило на эти цели, и 2,9 млрд датских крон (434,2 млн долларов) замороженных российских активов, которые Дания должна обналичить. от имени Европейского Союза.

"Важно, чтобы мы продолжали поддерживать борьбу Украины за свободу всеми возможными способами. Поэтому я очень рад, что Дания согласовала с Украиной общие рамки того, как мы можем лучше использовать 4,2 млрд датских крон, которые предоставляют ЕС и Дания", – сказал Поульсен.

Оружие и техника украинского производства, профинансированные Данией, планируют поставить на фронт уже к концу 2024 года.

Троэльс Поульсен находится в Киеве в канун Международного форума оборонных индустрий, который продлится с 1 по 5 октября, информировали в минобороны Дании.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне Украина и Дания подписали меморандум по закупке вооружения и техники у украинских производителей. В рамках договора Копенгаген взял на себя обязательство помогать Киеву в течение десяти лет.