Даст возможность разорвать логистику врага: в NYT объяснили важность наступления ВСУ под Кременной в Луганской области. Карта

Вдоль линии фронта, проходящей вокруг городов Купянск, Сватово и Кременная, россияне проводят постоянные штурмы. В то же время, если ВСУ смогут удержать свои позиции и продвинуться в направлении Кременной, они смогут прервать важную логистическую линию России и обойти тыл Бахмута.

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Рассказывают украинские командиры в интервью The New York Times. Вдоль всей линии фронта российские войска в большинстве своем занимают позицию обороны, однако на вышеупомянутых направлениях оккупанты проводят постоянные наступательные операции.

В последнее время отмечается рост интенсивности боевых действий в направлении Купянска (Харьковская область) и Лимана (Донецкая область). По словам украинских военных, за последние недели россиянам удалось усилить штурмы в этих регионах. Оккупанты заявляют о своих успехах на этих территориях, однако аналитики отмечают, что продвижение армии РФ является незначительным.

Украинские военные рассказывают, что оккупанты могут выпустить в два-три раза больше снарядов в день, чем Силы обороны. Украинцы сталкиваются с известным сценарием боев, уже многократно примененным Россией. Этот сценарий состоит в том, что Россия пытается добиться небольших успехов, полагаясь на большие объемы личного состава и вооружения.

Также командиры ВСУ заявляют, что оккупанты формируют специальные отряды "Z" для штурма, которые частично состоят из заключенных. На вторых линиях окопов сидят чеченские войска, выступающие заградительными отрядами и стреляющие в тех, кто пытается отступить.

Как отмечает издание, если украинским силам удастся сохранить свои позиции в направлении Кременной и продвинуться, это откроет им возможность дальнейшего наступления вдоль пути вплоть до Бахмута.

"Напротив, если украинцы смогут удержать свои позиции и продвинуться в направлении Кременной, они могут разорвать важную логистическую линию России и попытаться обогнуть тыл Бахмута, говорят украинские командиры", – говорится в материале.

В то же время Кремль не хочет отказываться от своих амбиций покорить весь восточный Донбасс, и в случае прорыва украинских линий на севере и продвижении в Лиман, Кремль сможет представить это как свою победу.

Ранее сообщалось, что воины ВСУ штурмовали "зеленку" на Бахмутском направлении и вытеснили оккупантов. Также защитники завоевали трофеи, среди которых пулемет ДШК. Штурм проводили бойцы 3-й роты 1-го штурмового батальона бригады.

Также ранее воины ВСУ возле Бахмута взяли в плен двух оккупантов-наркоманов. Они, находясь на передовой, курили траву и заявили, что делать это им "замполит разрешил".