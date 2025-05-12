'Давайте честно скажем': в ОСГВ 'Хортица' рассказали, изменилась ли ситуация в Донецкой области после призывов к прекращению огня

Несмотря на призывы к прекращению огня с 12 мая, ситуация на фронте остается неизменной. Российские оккупационные войска продолжают активные боевые действия в Донецкой и Луганской областях.

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Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона. Он отметил, что ни на одном из направлений не наблюдается снижение интенсивности боев. Оккупанты не уменьшили давления и не прекратили штурмы украинских позиций.

"Давайте честно скажем: на земле она (тишина. – Ред.) не наблюдается. Причем это касается всех "перемирий", которые объявляла РФ – начиная со времен АТО, Пасха этого года и заканчивая 9 мая этого года. Нет его на земле как объективного факта. Если оно где-то есть в заявлениях, то давайте воевать заявлениями. На заявлениях все очень мощные, а на земле не наблюдается", – сказал Трегубов.

По его словам, самые горячие направления – Покровское и Новопавловское. Именно там зафиксировано наибольшее количество атак, и даже сегодня утром бои шли с той же интенсивностью, что и в предыдущие дни.

"Интенсивность не спадает. Даже сегодня утром интенсивность боестолкновений ровная, та же, что была, один в один. Во время этих объявленных "перемирий" она иногда может немного проседать на отдельных направлениях, там, где россияне все равно хотели перегруппироваться, а не атаковать", – уточнил представитель ОСГВ "Хортица".

Напомним, 10 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал дату начала безусловного прекращения огня – 12 мая. Оно продлится не менее 30 дней и является четким требованием к России, которое поддерживают международные партнеры.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков впоследствии заявил, что они готовы "рассмотреть" идею 30-дневного прекращения огня в Украине. Однако решение будут принимать исходя из своих интересов.

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